Bronca entre Candia (PP) y Prado (BNG) en la comisión de contratos: "No me amenace con el dedo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión constituida en el Parlamento gallego para investigar la política de contratación de la Xunta ha vivido este jueves su cuarta jornada con ciertos momentos de tensión. La última bronca ha tenido como protagonistas a la presidenta de la comisión, la popular Elena Candia, y la diputada del BNG Montse Prado.

Ha ocurrido hacia el final de la comparecencia de Elena Muñoz, que fue conselleira de Facenda con Alberto Núñez Feijóo, entre los años 2012 y 2015. Candia ha reprochado a los asistentes las constantes interrupciones durante los debates y los discursos de las personas que son citadas a la comisión.

"Es muy incorrecto que se interrumpan cuando hablan los distintos grupos parlamentarios, pero, si se me permite esta reflexión, aún es mucho más incorrecto cuando se hace con los comparecientes. No se hizo con todos los comparecientes y todos merecen absolutamente la misma exquisitez en el trato", ha manifestado la dirigente popular.

En ese momento, Montse Prado ha empezado a hablar desde su mesa y Candia le ha espetado: "Usted llega una hora tarde y se le hace larga la comisión, porque no respeta a nadie".

La nacionalista le ha reprochado estas palabras mientras le apuntaba con el dedo índice, a lo que Candia le ha pedido que "respete a la Presidencia" y le ha dicho: "No me amenace con el dedo, que eso además es una falta de educación".

En ese momento, Prado ha encendido su micrófono para intervenir. "No puede interrumpir sin pedir la palabra", le ha advertido Candia. "Y usted no puede insultarme gratuitamente", le ha replicado la responsable del BNG, para seguidamente pedirle que retirase sus palabras.

"No insulté a nadie. ¿Y qué voy a retirar? ¿Que está interrumpiendo constantemente? Es absolutamente incómodo y una falta de respeto. Hay personas que no interrumpen nunca y otras que interrumpen constantemente. Es un dato objetivo, no es ninguna valoración y ninguna falta de respeto", ha zanjado Elena Candia, antes de dar la sesión por finalizada con un agradecimiento a Elena Muñoz por haber comparecido en el Parlamento.

ANTERIORES RIFIRRAFES

Esta discusión ha sido la de mayor tono que se ha producido en esta comisión durante sus cuatro jornadas de comparecencias. Con anterioridad ya se estaban produciendo constanttes rifirrafes que obligaron a la presidenta a intervenir.

Por ejemplo, un desencuentro el martes entre el diputado del PP Roberto Rodríguez y la del PSdeG Paricia Rodríguez, después de que esta última denunciase que la Xunta había diseñado la concesión del Hospital Alvaro Cunqueiro como un "traje a medida" de la concesionaria. También apuntó a "irregularidades" en contratos del Gobierno gallego a empresas dirigidas por personas del entorno del expresidente Alberto Núñez Feijóo.

El popular le dijo que había imputado a empleados públicos "un delito de prevaricación administrativa, como mínimo". Ambos se pidieron mutuamente retirar sus palabras y, después de que Iglesias avisase de que formularía una queja ante la Mesa del Parlamento, Candia les pidió a ambos que acordasen que sus palabras no constasen en acta.