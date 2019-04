Bronca no pleno por Ence: BNG chama "delincuente" a PP, que ve máis perigo que "un mono con pistolas" en Sánchez

Publicado 10/04/2019 14:27:15 CET

Uns 200 traballadores esixen á "mediocre clase política" que deixe de "instrumentalizar" e aparte "o legal do político"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

O pleno do Parlamento galego acolleu este mércores un intenso debate sobre a situación da fábrica de Ence na ría de Pontevedra, que levou ao BNG a chamar "delincuentes" aos populares, quen, á súa vez, afirmaron que "un mono con dúas pistolas ten menos perigo que Pedro Sánchez no Goberno".

Os grupos confrontaron os seus argumentos sobre a continuidade da pasteira nos terreos de Lourizán, afectada por unha prórroga que concedeu o Goberno en funcións de Mariano Rajoy, medida que foi recorrida polo Concello pontevedrés, a Asociación Pola Defensa da Ría e Greenpeace nun procedemento do que agora desistiu o Executivo de Pedro Sánchez.

Sen acordo, a iniciativa do Bloque, contrario á permanencia da planta, non saíu adiante pese ao apoio total de En Marea e parcial do PSdeG (que se abstivo nun punto), mentres que outra proposición non de lei que presentou o grupo maioritario, crítico coa actitude do Goberno socialista, si saíu adiante, aínda que unicamente co seu voto favorable e o rexeitamento de toda a oposición.

Mentres, ás portas do Parlamento, desde as 11,00 horas aproximadamente, uns 200 traballadores da compañía levaron as súas reivindicacións para que Ence non deixe a ría de Pontevedra. Ao berro de consignas como 'Ence non se marcha, non nos moverán', chegaron a cortar a circulación por momentos na Rúa do Hórreo.

"MENTIRAS E TRAMPAS"

Na súa quenda, o nacionalista Luís Bará censurou as "mentiras e trampas" do PP neste asunto, ao que acusou de "ter a cara de cermento armado" por estar "a xogar cos traballadores e enganándoos".

A prórroga concedida por un Goberno en funcións "rolda o delituoso", precisou despois de que o presidente da Cámara lle obrigasee a retirar a expresión "son uns auténticos delincuentes", o que provocou o malestar nas bancadas populares e motivou unha chamada á orde a Miguel Tellado polas súas protestas.

A xuízo de Bará, coa pasteira está a "cometerse unha ilegalidade manifesta" e "se non o tomba o Supremo tombarao Europa". Ademais, criticou que o PP "agora tenta confundir con que isto tamén vai afectar ás conserveiras e ás bateas".

Pola súa banda, comprometeu estar "sempre en defensa do sentido común, a xustiza, a legalidade, do traballo na ría e o traballo digno nos montes", pero tamén "para acabar con esta que é a maior agresión ambiental e democrática" a Galicia.

"INAUDITO"

Para o popular Jacobo Moreira, o anuncio de avirse no recurso contra a prórroga de Ence é "inaudito nas formas e no fondo", tendo en conta que existía un informe favorable da Avogacía do Estado durante o mandato de Mariano Rajoy "e en 2018 chega Sánchez e (a Avogacía) cambiou o seu criterio e declara que a prórroga todo o contrario".

Neste contexto, advertiu da "crise reputacional" da comunidade ante os investidores e subliñou que están "ameazados" os postos de traballo e que "a empresa xa conxelou investimentos e desviounas a fóra de Galicia".

A modificación do regulamento de Costas, así mesmo, interpretouna como "unha manobra de escape" e avisou de que "afecta" a conserveiras, cocederos, equipamentos públicos e demais instalacións.

E defendeu que o PP, pola súa banda, está cos empregados de Ence porque "son traballadores galegos" e teñen "todo" o seu apoio. A industria de Galicia, remachou, ten un "problema" con "dous nomes: PSOE e Pedro Sánchez".

"CONIVENCIA" CON ENCE

Na súa intervención, o deputado de En Marea Marcos Cal destacou que a postura do seu grupo "sempre foi a mesma a diferenza do PP" e avogou por "conservar a ría medioambientalmente" e "dinamizar" os sectores extractivos relacionados coa ría.

Cunha emenda, a formación rupturista expuña dúas opcións: o traslado da factoría ou a retirada da súa actual localización "e impulso dun plan de emprego" para que "absorba" os postos de traballo existentes na actualidade e rediríxaos ao ámbito "das enerxías limpas".

Pola súa banda, Cal criticou que os populares "só" levan ao Pazo do Hórreo textos en defensa dos traballadores de Ence, en contraposición con outros persoais que temen polos seus postos de traballo, "porque teñen unha conivencia" coa empresa "como todo o mundo sabe".

"ESPERAR" Á XUSTIZA

Mentres, a socialista Patricia Vilán fixo un relato de diferentes posicionamentos do PP no pasado, como cando en 2012, sendo Feijóo presidente da Xunta e Rajoy do Goberno central, a Avogacía do Estado emitiu un ditame que "dicía que debe prevalecer o prazo que marca a lei", cun "máximo de duración de 75 anos, prórrogas incluídas".

En 2013, segundo lembrou, Rajoy "cambiou a lei de costas e permitiu pedir prórrogas", mentres que a Xunta de Feijóo "non dicía nada sobre Ence" nun informe correspondente á comunidade autónoma.

Así as cousas, apostou por "esperar" ao que determine a Audiencia Nacional sobre o futuro da factoría e terminou con outro reproche aos populares, ao asegurarse sabedora de que "son de controlar as salas segundas" dos tribunais.

CONCENTRACIÓN DE TRABALLADORES

Fóra, o Pazo do Hórreo pechou o seu enreixado ante a concentración do persoal de Ence, á que se achegaron para trasladar o seu apoio os deputados do PPdeG Alberto Pazos Couñago, Jacobo Moreira e Lupe Murillo.

En declaracións a Europa Press, o presidente do comité da fábrica, Ignacio Acuña, de CC.OO., subliñou que a súa intención é esixir á "mediocre clase política" que deixe de "instrumentalizar" o seu caso e aparte "o legal do político".

"O tema está xudicializado e haberá que esperar ao que a xustiza diga. No entanto, queremos deixar ben claro e visibilizar todos os postos de traballo que xera a nosa empresa, os das empresas auxiliares e deixarlle ben claro a esta mediocre clase política que nos tocou padecer que teñen que ser conscientes de que eles están para resolver os problemas dos cidadáns, non para crealos", sostivo.

Neste sentido, pediu aos grupos parlamentarios "que deixen de debater e póñanse a traballar", xa que, ao seu xuízo, a "solución" ao seu conflito "pasaría por apartar o legal do político" e "por permanecer onde está" a planta, nos terreos de Lourizán, "por mellorar todo o que se poida mellorar e incrementar o traballo, a súa calidade e todo o que iso leva".

Ademais, remitiu ás confrarías de pescadores da zona, que, segundo sinalou, "foron elocuentes cando dixeron que o seu traballo e o de Ence son compatibles".

Este xoves, segundo informou, "os compañeiros do transporte e do sector forestal teñen prevista unha gran camionada, unha concentración de camións polos arredores da cidade de Pontevedra para evidenciar que eles tamén están en perigo os seus postos de traballo". O resto de medidas do persoal decidiranas tamén este xoves en asemblea, segundo apuntou.

Pola súa banda, a presidenta do comité de oficinas, Ana Cedeira, tamén de CC.OO., incidiu en que están "convencidos" de que máis aló "de que o expuxeron a nivel xudicial, isto circunscríbese "claramente" no ámbito político. "Xustamente achándanse en período de campaña electoral", reprobou.

Xa por último, avisou de que a decisión afecta o sector forestal, ao transporte, plantacións, asociacións, subministradores de madeira, as empresas que transportan a pasta... "Miles de postos non só en Pontevedra, senón en toda Galicia", remachou.