Bruselas reivindica la protección de la libertad de expresión y pide diferenciar "desinformación" de "textos incómodos"

O GROVE (PONTEVEDRA), 4 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Comisión Europea de Valores y Transparencia, Vera Jourova, ha reivindicado este viernes la importancia de la protección de la libertad de expresión y ha insistido en pedir a los políticos que sepan diferenciar entre "desinformación" y "textos incómodos".

Así lo ha señalado durante su intervención en una mesa del Foro La Toja, que se celebra estos días en la localidad pontevedresa de O Grove.

"Hoy en día muchos políticos piden a distintas instancias que quiten la llamada desinformación porque no les gusta lo que ven, por así decirlo, y eso no es desinformación, es texto incómodo, es algo que se les dirige a ellos pero nada más. Mi mensaje es que no utilicemos la plataforma de la moderación para esto", ha lamentado.

Al respecto, ha optado por proteger la libertad de expresión "como un principio fundamental" y solo aplicar medidas "en una capa muy estrecha de las partes peligrosas de esa información".

Para explicar estas afirmaciones, ha indicado que, además de pedir a las plataformas que moderen su contenido respecto a pornografía infantil o terrorismo, entre otros, también es necesario eliminar solo aquella desinformación "que tiene un potencial de influir en las elecciones libres y de destruir el sistema electoral y la seguridad".

"No vamos a pedir a Facebook, por ejemplo, que elimine todas las menciones de que el hombre nunca ha estado en la Luna. La gente puede creer en teorías conspiradoras, es su elección. Lo que queremos es centrarnos en el ligero espacio en el que vemos que esa mentira está ahí, es muy pequeñita, y puede hacer un gran daño", ha añadido.

Sobre la ley de medios europea, ha defendido que la idea es proteger la libertad de los periodistas profesionales. "En la era de la desinformación son necesarios medios de comunicación fuertes, no partidistas, libres de decir lo que quieran", ha subrayado.

Vera Jourova ha reivindicado la importancia del estado de derecho y de los valores de la Unión Europea, recordando la época en la que vivió en un régimen comunista durante gran parte de su juventud, un sistema en el que las personas "no pueden influir".

RENOVACIÓN DEL CGPJ

Entre otros temas, la vicepresidenta saliente de la Comisión Europea ha mostrado su orgullo de que España alcanzase un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Conocer esta noticia fue, para ella, "uno de los mejores días de su vida", según ha dicho en el Foro La Toja.

Ella ha insistido en la importancia de la separación de poderes y en un sistema judicial libre.

En el escenario, Jourova estuvo acompañada del ex representante permanente de España ante la UE, Pablo García-Berdoy, quien ha puesto en valor el trabajo de la política checa a lo largo de su vida política y ha agradecido su papel en la lucha de la defensa de los valores europeos.