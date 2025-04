El "buen tono" marca el encuentro de Rueda y Torres, con el ministro abierto a hablar de nuevas demandas competenciales

Rueda ve "buena predisposición" del titular de Política Territorial y apunta a los permisos laborales para extranjeros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El "buen tono" y la "cordialidad" han puesto punto y final a la negociación de la primera competencia que Galicia recibe en casi 17 años, pero también ha servido de marco para que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haya podido plantear nuevas demandas al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y aunque sin avances concretos, el dirigente estatal se ha mostrado abierto al diálogo.

Lo ha ratificado el mismo tanto en la comparecencia conjunta con Rueda como posteriormente, en declaraciones a los medios, dado que defendió que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez "cree" en el Estado de las autonomías y quiere seguir trabajando en el traspaso de competencias al considerar que "un mayor autogobierno redunda "en la mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía".

A este respecto, Galicia tiene un listado de demandas competenciales que abarca desde la histórica de la AP-9 a las de meteorología, pero también le preocupa la homologación de títulos y la agilización de los permisos de residencia y de trabajo para extranjeros. Otra cuestión pendiente es la transferencia "integral" a Galicia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), "pendiente desde hace más de tres años" y que sí tienen otras comunidades como Euskadi, Navarra y Cataluña.

Rueda no ha querido "abundar" en la de la AP-9 más allá de insistir en la "unanimidad" que sostiene la ley gallega que partió hacia el Congreso donde no ha habido avances, pero sí ha detallado que comentó todo el resto de cuestiones con Torres y que este, ha asegurado, "a ninguna" le dijo que "no".

"Me decía que lógicamente tiene que abrirse un periodo formal y es lo que vamos a hacer. Insistir en las que ya están planteadas, en la transferencia de la AP-9 básicamente, e intentar abrir un canal para conseguir las que acabo de mencionar", ha aseverado.

Y con el ejemplo del traspaso del litoral, en el que Xunta y Gobierno han tenido sus diferencias (el Ejecutivo estatal recurrió la ley autonómica inicialmente), el presidente gallego ha manifestado su deseo de que, tras este proceso que culmina "felizmente", se haya podido "aprender" que "las cosas se pueden hacer de otra manera".

RUEDA: "CREO MÁS EN LA CALIDAD QUE EN LA CANTIDAD"

Rueda, quien obtiene la primera competencia desde que el PPdeG recuperó el Gobierno autonómico en 2009 de la mano de Alberto Núñez Feijóo, ahora jefe de filas de los populares en España, ha defendido que no cree en "la cantidad" como "aval del autogobierno", sino que cree "más" en la "calidad" de las competencias que se logran.

Y ha manifestado que no dejará de reivindicar las que Galicia "necesita" o se están concediendo a otras comunidades. "Desde luego, la predisposición del ministro no pudo ser mejor, ahora hay que demostrar esta predisposición", ha recalcado.

Ante la insistencia de los periodistas acerca de si el ministro se mostró más partidario de avanzar en alguna concreta, el presidente gallego ha apuntado a los permisos de trabajo para extranjeros: "No hubo negativa en ninguna y entendió perfectamente la preocupación por los permisos de trabajo".

"En el resto seguiremos profundizando. Creo que ahora ya podemos coger un poquito más de velocidad de crucero", ha agregado el presidente gallego.

"POTENCIAR" EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Torres, por su parte, ha citado expresamente cuestiones como la meteorología o los permisos de trabajo entre las mencionadas por Rueda, y se ha mostrado abierto a hablar de nuevas competencias, antes de apuntar por ejemplo a otras que el Gobierno considera que podrían asumir los territorios, "como en materia penitenciaria".

"Vamos a seguir trabajando. Este Gobierno de España cree claramente en la cogobernanza y que el Estado de las autonomías hay que potenciarlo", ha sentenciado.

DEL BUEN TIEMPO A LA 'PELEA' POR QUIÉN TIENE MÁS KILÓMETROS DE COSTA

Casi 17 años después se ha formalizado el traspaso de una nueva competencia a Galicia, que tendrá el control efectivo sobre la gestión del litoral el 1 de julio. Tanto Torres como Rueda han coincidido en que se trata de un paso "histórico" y, además de las demandas competenciales, en su encuentro hubo espacio incluso para las bromas.

Así, tras la reunión de la comisión mixta que ratificó el acuerdo (en la que participaron varios conselleiros, como el de Presidencia, Diego Calvo; Facenda, Miguel Corgos; Mar, Alfonso Villares; y Medio Ambiente, Ángeles Vázquez), al igual que cargos estatales, los detalles se dieron en una comparecencia conjunta en la que se apeló al diálogo y hubo espacio para la broma.

Lo hizo el ministro Torres al bromear con el tiempo soleado que le recibía en Compostela y también Rueda, al incidir en la 'pelea' con Canarias, de donde es originario el responsable estatal de Política Territorial, por cuál es la comunidad con más kilómetros de costa. El mandatario gallego ha aprovechado que estaba en uso del micrófono para 'barrer para casa' y afirmar que 'no hay discusión' porque "es Galicia".

EL ÚLTIMO PAQUETE DE COMPETENCIAS HABÍA SIDO CEDIDO EN 2008

Hasta este miércoles, el cierre del último paquete de competencias cedidas a Galicia se remontaba al año 2008, cuando Emilio Pérez Touriño dirigía la Xunta y Anxo Quintana era su vicepresidente.

De junio de ese ejercicio datan tres reales decretos que abordan la declaración de utilidad pública de las asociaciones y aplicación de los beneficios fiscales, medios personales adscritos al Hospital Básico de la Defensa en Ferrol y ampliación de las funciones y servicios en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia).

El último decreto de traspasos databa del 24 de julio de 2008 y se refiere a la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias.

Además, en junio de 2010 se hizo efectivo un acuerdo de diciembre de 2008 para ampliar medios patrimoniales adscritos a servicios ya traspasados; y en 2022 se acordó la cesión a Galicia del impuesto sobre el depósito de residuos de vertederos y la incineración de Galicia; aunque formalmente no se trata de transferencias de competencias como tal.