Bugallo valora de forma "muy positiva y útil" la declaración BIC de las estatuas del Pórtico en poder de los Franco

Publicado 04/09/2019 14:11:33 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha valorado de forma "muy positiva y útil" la declaración de las estatuas del Pórtico de la Gloria, en manos de la familia Franco, como Bienes de Interés Cultural (BIC).

Así lo ha manifestado este miércoles el edil de la ciudad compostelana después de que el Diario Oficial de Galicia (DOG) haya publicado esta misma jornada el decreto aprobado por el Gobierno gallego que declara Bien de Interés Cultural (BIC) nueve esculturas de la desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria, atribuidas al Mestre Mateo.

Entre ellas, se encuentran dos piezas, las de Abraham e Isaac, que se encuentran en poder de la familia Franco y por cuya posesión está abierto un litigio con el gobierno local de Santiago.

En este sentido, Bugallo ha explicado que recientemente se ha añadido al recurso judicial documentos que pertenecen a "correspondencia privada" en la que se hace referencia al Ayuntamiento compostelano como "propietarios" de las figuras.

A su juicio, "el problema" de la administración local siempre ha sido la "ausencia documental", ya que "no existen o se han perdido" archivos que corroboren la propiedad de esas estatuas. No obstante, con esta declaración "se garantiza que esos bienes no puedan ser exportados y que sean accesibles al conjunto de los ciudadanos".

De todas formas, esta proclamación "no asegura cual será la sentencia judicial" sobre la propiedad "de las estatuas", aunque el edil reitera su "convicción" sobre la legitimidad del Ayuntamiento como legítimos titulares de las efigies.