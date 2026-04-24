Buscan con drones a un hombre de avanzada edad en Salvaterra do Miño (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de apoyo logístico del Centro Integrado de Emerxencias 112 Galicia busca con drones a un hombre de avanzada edad que desapareció este viernes de una residencia en el municipio potevedrés de Salvaterra do Miño.

En concreto, el 112 Galicia fue informado de este suceso a través de la Guardia Civil, que coordina la operación, alrededor de las 17.00 horas de la desaparición de este hombre.

De este modo, el Centro Integral de Atención de Emergencias informó de la situación al Comando Naval de Miño, al GES, al Cuerpo de Bomberos de Ponteareas y a los voluntarios de Protección Civil de Tui y Salceda de Caselas.