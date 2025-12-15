Buscan a una mujer de 58 años desaparecida en Lalín (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un amplio dispositivo de búsqueda trata de localizar a Victoria Blanco Fraga, una mujer de 58 años desaparecida desde este domingo en la localidad pontevedresa de Lalín.

Fuentes de la investigación han trasladado a Europa Press que en la búsqueda trabajan efectivos del servicio cinológico de la Guardia Civil de Ourense, así como el servicio aéreo, el equipo Pegaso de drones y tres patrullas que se podrían incrementar en las próximas horas.

En concreto, la búsqueda de esta mujer, vecina del lugar de A Devesa (O Corpiño) y que padece alzhéimer, se centra en la zona de la parroquia de Losón.

Al parecer, momentos después de perdérsele la pista se puso en contacto con su familia para comunicar que se encontraba desorientada en las inmediaciones de un camino, pero sin concretar.