Caamaño celebra el fin de la huelga de O'Mega y agradece que sume al acuerdo de noviembre para reformar primaria

1072675.1.260.149.20260325132701 El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, comparecen en rueda de prensa para dar cuenta del pacto de desconvocatoria de huelga de médicos en primaria de O'Mega. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado el acuerdo alcanzado este martes con el sindicato O'Mega por el que desconvocan la huelga indefinida de médicos de primaria, en marcha desde el 2 de marzo. "Aquí tanto gana el sindicato como la consellería, en el sentido de que el acuerdo reafirma y fortalece el que ya teníamos previamente para reformar primaria con otros sindicatos", ha señalado.

El responsable sanitario ha comparecido este miércoles en rueda de prensa junto a la secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, para dar cuenta del acuerdo de fin de huelga que, tal y como adelantó Europa Press este martes, recogía medidas como la limitación de agendas a 30 pacientes o la reforma del cómputo de jornada extraordinaria.

Caamaño prefiere no hablar de "cesiones" y sí de ganancia por ambas partes y celebra que O'Mega se haya sumado, finalmente, al acuerdo pactado en noviembre con otras cinco formaciones sindicales gallegas: CCOO, UGT, CSIF, Simega y Satse.

"Lo importante realmente es la voluntad de diálogo. No me gusta hablar de cesiones porque no lo considero una cesión. La mejora de las condiciones laborales de los trabajadores no es una cesión. Creo que es una victoria de todos", ha destacado.

"LA BASE ES EL ACUERDO DE NOVIEMBRE"

Las bases del acuerdo, ha explicado, son similares a las del alcanzado en noviembre y que consiguió parar otra huelga en esas fechas, aunque existan "matizaciones como en todas las negociaciones".

Una de esas "matizaciones" se refiere a las denominadas en el acuerdo de desconvocatoria como 'agendas de absorción', mecanismo para asumir la demanda asistencial derivada de la limitación a 30 de las agendas por profesional, y que deberá correr a cargo del Sergas.

La limitación de agendas, punto acordado en noviembre, deberá implementarse en su totalidad antes del 31 de octubre de 2026, con medidas organizativas adoptadas antes del 15 de junio de este mismo año.

Gómez Caamaño ha desgranado el acuerdo y ha citado los principales puntos: el compromiso de la reversión progresiva de la categoría de facultativo especialista en atención en primaria (Feap) en médico de familia; "iniciativa ya en marcha debido a los acuerdos de noviembre y cuyo objetivo final es la reconversión total a finales de 2029"; y fijar antes de junio los nuevos criterios de cómputo de la jornada de PAC con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

También que a partir de 2027 se revisarán los planes funcionales de los PAC a 31 de marzo de cada año "para evaluar la necesidad de incrementar el número de efectivos, teniendo en cuenta los recursos disponibles", y la reducción del tramo para obtener la retribución de la jornada complementaria, pasando en este año de 160 a 140 horas y continuando en esa línea progresivamente -- 130 en 2027 y 122 en 2028 --.

Por último, el acuerdo confirma la iniciativa de poner en marcha para el segundo trimestre de este año el acuerdo de voluntariedad incentivada para la realización de guardias en los PAC, así como la creación de nuevas plazas para esos puntos.

HUELGA DE CIG Y CONTRA ESTATUTO MARCO

Por otra parte, el conselleiro ha animado a la CIG a adherirse a este acuerdo, recordando que es el único sindicato que falta y al que pide que lo haga "por el bien de los pacientes y los profesionales de la sanidad pública".

CIG-Saúde ha convocado una huelga y concentración para este jueves 26 de marzo, paro que la consellería aspira a detener tras reunirse con el comité de huelga esta mañana.

Este "talante negociador" es el que reclama Caamaño al Ministerio de Sanidad y, más concretamente, a la ministra Mónica García. "Es urgente un cambio de rumbo en la actitud de la ministra que permita realmente buscar un entendimiento que es imprescindible. El enfrentamiento que mantiene con el colectivo médico de toda España es insostenible. Está poniendo contra las cuerdas a los pacientes y el funcionamiento del sistema", ha lamentado.

Se refiere el conselleiro a las huelga contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central, que ha recordado que supusieron en Galicia más de 177.000 actos médicos suspendidos entre operaciones, pruebas diagnósticas y consultas con especialistas.