Caamaño insta a Mónica García a negociar el Estatuto Marco con los médicos: "Tiene que cerrar el melón que ella abrió"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asiste al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en Madrid. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha instado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a "cerrar el melón que ella misma abrió" con la negociación del Estatuto Marco, que desenvocó en una serie huelgas contra el borrador.

En declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el conselleiro ha comentado que acuden con un obejetivo "muy claro": "conocer de primera mano la voluntad negociadora del Ministerio" respecto a una huelga que, en Galicia, suspendió casi 180.000 actos asistenciales.

"Es un conflicto que necesita de una rápida resolución. Queremos que la ministra muestre de verdad una voluntad negociadora. Venimos a defender también nuestra opinión al respecto, la necesidad de una normativa específica que tenga en cuenta la especificidad de la profesión médica y facultativa, que incluya, sin ninguna duda, una mesa de negociación vinculante en la que los facultativos negocien las condiciones laborales de los facultativos", ha señalado.

Para el conselleiro, es necesario que el ministerio "demuestre voluntad negociadora", es decir, "sentarse a hablar". "Lo que me temo que va a hacer es intentar descargar sus responsabilidades en las comunidades autónomas pero la responsable de este conflicto es suya", ha afeado.

"Ella fue quién abrió el melón y está obligada a cerrarlo. No cerrarlo en falso, trasladando responsabilidades a las comunidades autónomas, sino con la parte que le corresponde, que es la arquitectura de la normativa, que las comunidades ejecutamos. Tiene que asumirla y cerrarla", ha remarcado.

Otro tema a abordar, ha apuntado, es la financiación, que "trasciende" al ministerio, incluyendo a hacienda y función pública, "que tienen muchas cosas que decir al respecto".

"Si no se llega a un acuerdo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que plantearse si tiene que cambiar realmente la cabeza del Ministerio de Sanidad", ha aseverado.