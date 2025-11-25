Caamaño, satisfecho con la desconvocatoria parcial de la huelga en Primaria, prueba "fehaciente" de la voluntad de pacto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha expresado su satisfacción ante la desconvocatoria de huelga en Atención Primaria acordada con CSIF, CCOO y UGT, "claramente positiva" y que, en su opinión, supone la "demostración fehaciente" de que cuando existe voluntad de diálogo por ambas partes, el acuerdo es una "realidad".

El responsable sanitario ha destacado que el objetivo siempre ha sido, por un lado, "garantizar la asistencia sanitaria" y, por otra, "mejorar y negociar mejoras en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios". "Y eso es lo que hemos conseguido", apostilla.

Gómez Caamaño reconoce que la negociación de este lunes fue "larga y compleja", "con muchas aristas" y con puntos de desencuentro que fueron, "poco a poco, matizándose".

"Al final hemos llegado a un acuerdo que creo que es muy beneficioso para todos los profesionales sanitarios y que, por otra parte, nos va a permitir garantizar la asistencia sanitaria en un momento claramente complicado por una ola de gripe en un entorno también de ausencia de profesionales sanitarios", declara.

En este punto, la CIG continúa adelante con la convocatoria de huelga, pese a haberse descolgado CSIF, CCOO y UGT. Este martes, tras las reuniones previstas con la Consellería de Sanidade, los sindicatos médicos O'Mega y Simega informarán sobre su decisión sobre el paro.