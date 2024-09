Caballero afea la inejecución de fondos UE de la Xunta: "Que nos los envíen a Vigo, que ejecutamos maravillosamente"

El PP recuerda al alcalde que su gobierno ha tenido que devolver más de un millón en ayudas europeas por proyectos que no ejecutó



VIGO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha afeado a la Xunta su inejecución de fondos de la UE, que ha tildado de "catastrófica" y ha propuesto al gobierno gallego que envíe los fondos a la ciudad, donde se ejecutan esas ayudas "maravillosamente".

En unas declaraciones remitidas a los medios, el regidor ha constatado que el Consello de Contas "reprechó severamente" al gobierno autonómico que "no ejecutó ni el 50 %" de los fondos europeos provenientes del Gobierno de España y ha subrayado que "es bueno hacer la comparación con Vigo".

En ese sentido, Abel Caballero ha asegurado que el gobierno que dirige tiene "comprometidos" el 90 % de los fondos europeos con el gasto asegurado hasta diciembre. "Vamos a llegar a diciemnbre con prácticamente el cien por cien. La Xunta el 50 % y el gobierno de Vigo el cien por cien", ha proclamado.

Tras apuntar que la Xunta es "incapaz" de ejecutar esos recursos, el alcalde ha planteado: "Que nos los envíen a Vigo, que comprometemos y ejecutamos maravillosamente bien en favor de los ciudadanos, y de paso, nos paga una parte de la deuda de la Xunta con Vigo, es más de 3.000 millones".

"Nosotros somos eficientes, hacemos rampas, ascensores, humanizaciones, estadios de fútbol, hacemos de todo y la Xunta no es capaz. No quiere mandarlos a Vigo (esos fondos) porque los dejamos en evidencia, porque ejecutamos a enorme velocidad y para bien de los ciudadanos", ha sentenciado Caballero.

MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS DEVUELTOS

Antes las manifestaciones del alcalde, el grupo municipal del PP ha salido al paso recordando que la Junta de gobierno local de Vigo ha aprobado la devolución de ayudas europeas por más de un millón de euros, por proyectos que no se llegaron a ejecutar (ni a iniciar).

El portavoz del grupo 'popular', Miguel Martín, ha censurado el "relato falsario" de Abel Caballero, a quien ha advertido de que "porque repita una mentira mil veces no se va a convertir en verdad, por muy Caballero que sea".

Martín ha subrayado que el gobierno de Vigo ha tenido que devolver unos 700.000 euros de fondos de la UE para la reforma del mercado de Teis, sin aclarar aún que va a pasar con esa obra; igualmente, ha tenido que devolver 360.000 euros destinados, entre otras iniciativas, a crear una plataforma de comercio digital "que iba a batir a Amazón" --en palabras del propio regidor--; u otros 250.000 euros para la reforma de dos parques infantiles.

"¿Es esa la eficiencia de Caballero? ¿Para eso quiere apropiarse del dinero de otros?", ha preguntado el portavoz del PP, antes de exigir a Caballero "no confundir a la opinión pública", porque "no es lo mismo" un proyecto de ejecución plurianual en el que no se gastó todo el dinero pero hay margen para hacerlo, que "la no ejecución en plazo, que es lo que le pasó a su gobierno". "La Xunta ya ha enviado un informe a Contas para aclararlo, faltan ahora las explicaciones del alcalde sobre los cuatro proyectos que se quedaron sin financiación europea por su magnífica eficiencia", ha ironizado.