Caballero (PSdeG) exige a Feijóo que se reúna con la oposición ante la "inacción" de la Xunta con los fondos europeos

Los socialistas censuran la "confrontación" del presidente gallego no solo con el Gobierno español, sino "también con Europa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha vuelto a exigir este sábado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, una reunión con los dos grupos de la oposición para "conseguir acuerdos" y "establecer prioridades" para el empleo de los fondos europeos 'Next Generation' ante su política "de inercia y de inacción".

En una comparecencia frente a la Casa Europa del Parque de Vista Alegre de Santiago en compañía del eurodiputado socialista gallego Nicolás González Casares, el líder del PSdeG ha calificado de "desnortada, sin rumbo y sin base en el país" la selección de los proyectos realizada por el Ejecutivo gallego.

"El gobierno de la Xunta fue incapaz de conseguir acuerdos y de establecer prioridades para la utilización de fondos europeos. Feijóo dijo que había siete proyectos importantes, después dijo que eran 106, después 354 y, posteriormente, fue soltando otros", ha relatado.

Ante todo ello, Caballero ha reiterado su llamamiento al presidente gallego para que "no siga perdiendo el tiempo" y se reúna tanto con él como con la líder del BNG, Ana Pontón, para "abordar el reto de la modernización y acordar una utilización eficiente y óptima de los fondos europeos".

Y es que, para el secretario xeral socialista, la Xunta "no dice cuáles son las prioridades" para el empleo de estas cuantías: "No logra acuerdos, no habla con los grupo parlamentarios, no habla con las alcaldías del país" porque "prefiere el conflicto y la tensión".

Además, Gonzalo Caballero ha aprovechado para reafirmar el "galleguismo europeísta" que defiende el PSdeG. Precisamente, el papel de Galicia en Europa y en el mundo será uno de los "ejes fundamentales" de una de las ponencias del próximo Congreso Nacional del partido.

"GALICIA NO PUEDE PERDER LA OPORTUNIDAD"

Y ha puesto como ejemplo las políticas que la Unión Europea está desarrollando para salir de la crisis, con un "claro componente expansivo" y "anticíclico" que se diferencian de las que aplicó tras la recesión del 2008. "El impulso del Gobierno de España permitió que se rompiesen ciertos compromisos de ajustes de recortes en presupuestos comunitariois que no eran adecuados", ha reivindicado el secretario xeral del PSdeG.

Por todo ello, y ante la llegada de los fondos europeos a las comunidades autónomas, Caballero ha advertido que "Galicia no puede perder la oportunidad de modernizar la economía y de hacerlo de acuerdo a la justicia social y a la solidaridad con la ciudadanía gallega".

LA "DESCONEXIÓN" DE LA XUNTA

Por su parte, el eurodiputado Nicolás González Casares ha lamentado la "desconexión" de la Xunta de las políticas de la UE, que "en estos tiempos acaba de demostrar que es un escudo protectos de la ciudadanía".

"Hay que reducir desigualdades. Que Galicia esté conectada con las políticas europeas es una necesidad que tenemos que llevar a cabo los socialistas. Porque eso no lo va a hacer el Partido Popular, que ha abandonado desde la Xunta las políticas de influencia de Bruselas", ha explicado.

De hecho, el eurodiputado ha censurado que Feijóo busque "la confrontación no solo con el Gobierno de España, sino también con Europa", como cuando "criticó la estrategia de vacunación" y la llegada de millones de dosis "sin costarle ni un solo euro a los gallegos".

En definitiva, González Casares ha apelado a "enganchar Galicia con Europa" y ha afeado que Feijóo trate de "esconder" que ya se están produciendo inversiones de fondos comunitarios en la sanidad gallega: "La Xunta está escondiendo que esos recursos llegan desde Europa transferidos por el Gobierno de España".