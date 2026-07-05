La Cámara debatirá por la vía de urgencia la reforma legal para cubrir por concurso plazas de urgencias del CHUO

Archivo - Un momento del pleno del Parlamento de Galicia. Pazo do Hórreo. - PARLAMENTO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Galicia acogerá este martes el debate por la vía de urgencia y lectura única --un trámite que implica que ya pueda ser aprobada en esta misma sesión-- de la reforma legal impulsada por el Gobierno gallego para designar las plazas de urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense como puestos de difícil cobertura y poder así cubrirlas por concurso.

Esta vía de tramitación de la modificación de la ley de medidas extraordinarias para la provisión de los puestos de difícil cobertura en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) es rechazada por tanto por el BNG como por el PSdeG, que consideran que la situación de la sanidad debe ser abordada de forma profunda y no con "parches".

El pleno, que tendrá lugar el martes 7 y el miércoles 8 de julio y que será el último antes de que finalice el periodo de sesiones, acogerá también el dictamen de la comisión no permanente para el seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad, 12 años después de su puesta en marcha, e incluirá la comparecencia de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien abordará el plan estatal de vivienda.

Además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, deberá responder a las preguntas de la líder del BNG, Ana Pontón, y del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quienes lo acusan de priorizar los intereses del PP a los de Galicia en asuntos como el traspaso de la autopista AP-9.

RIADAS EN OURENSE

Tal y como figura en el orden del día aprobado este martes por la Xunta de Portavoces, todos los grupos abordarán las intensas lluvias registradas hace 15 días en la zona oriental de Ourense, que provocaron riadas en los municipios de Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras y Vilardevós.

Al respecto, tanto el PPdeG como el PSdeG formularán preguntas urgentes sobre los trabajos para hacer frente a los daños causados por las tormentas del pasado 17 de junio en los ayuntamientos de la provincia de Ourense. Un asunto que también será abordado por el parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Ojea.

La cuestión motivó que el BNG exigiese la comparecencia de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez. Sin embargo, al ser rechazada la petición por el grupo mayoritario, el Bloque llevará esta cuestión al pleno a través de una interpelación y una proposición de ley.

INICIATIVAS DE LOS SOCIALISTAS

En la sesión de control, el secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará al presidente de la Xunta por los motivos por los que, según denuncian los socialistas, "prioriza siempre la confrontación partidista frente a la defensa de los intereses de Galicia" como la AP-9.

Además, los socialistas presentarán una moción sobre incendios forestales, en la que el PSdeG exige a la Xunta que haga público y controlable el trabajo de limpieza de biomasa de Seaga, que redistribuya los medios contra incendios según el riesgo real de cada zona y que cumpla su propio compromiso de tener limpias las franjas secundarias antes del 31 de mayo, "aunque sea en julio".

Asimismo, defenderán una proposición no de ley sobre autogobierno, que reclama al Ejecutivo gallego "seguir negociando por vía bilateral, como se hizo en el acuerdo de mayo de 2025", así como "dejar de utilizar las leyes de acompañamiento de los presupuestos para modificar normas sin consenso parlamentario".

Además de otra proposición no de ley sobre dependencia, los socialistas interpelarán a la Xunta sobre el inicio del curso escolar ante lo que califican de "reiterada falta de profesorado" especialista. También preguntarán sobre el servicio de radioterapia del Hospital Universitario Lucus Augusti, así como por el proyecto de San Mauro en Pontevedra para construir 2.010 viviendas.

PREGUNTA DE PONTÓN

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aprovechará la sesión de control para preguntar a Rueda "cuándo piensa ejercer de presidente de la Xunta y dejar de hacer de representante de Génova 13" y le exigirá explicaciones por lo que el BNG califica como una "traición" a Galicia en su "intento de boicotear" el traspaso de la AP-9.

Además, en un contexto en el que el BNG censura que la Xunta aún no haya presentado las conclusiones de los trabajos del pacto por el gallego, la formación llevará al pleno la "ola a favor de la lengua propia" a través de una iniciativa que recoge las propuestas del proceso de Lingua Vital impulsado por A Mesa pola Normalización Lingüística.

INICIATIVAS DEL PPDEG

Por su parte, el PPdeG defenderá una proposición no de ley a través de la que reclamará la convocatoria de elecciones generales para "devolver la palabra a los ciudadanos" frente a un gobierno "asediado por los casos de corrupción".

Otra proposición no de ley del PPdeG exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique lo que califican de "estrategia centralizadora en la gestión de los PERTE e incluya a Galicia en la toma de decisiones para garantizar la eficacia de los fondos europeos". Así, el PPdeG reclama la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Industria y de la PYME.

En cuanto a las preguntas urgentes, además de la relativa a los trabajos de la Xunta para hacer frente a los daños de las riadas en Ourense, el PPdeG se interesará por el Plan director de la Industria de las TIC y por las medidas para mejorar el estado ambiental y la capacidad productiva de los bancos marisqueros.