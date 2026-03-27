La Cámara gallega acogerá a la vuelta de Semana Santa el debate sobre el Estado de la Autonomía

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en una intervención parlamentaria en el Pazo do Hórreo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara gallega acogerá a la vuelta de la Semana Santa el debate sobre el Estado de la Autonomía, cuya fecha será fijada por la Mesa del Parlamento y se prevé que coincida en la semana que va del 6 al 10 de abril.

El Gobierno gallego ha registrado este lunes en el Pazo do Hórreo la solicitud para la celebración de esta cita política, que tendrá lugar justo un año después de la celebrada en 2025.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha destacado que este debate servirá para que el Gobierno gallego haga un balance de lo hecho y avance los objetivos que afrontará a corto y medio plazo para seguir dando cumplimiento a su programa electoral.