La Cámara gallega reivindica las instituciones de Galicia y la descentralización propiciada por la Constitución

La Xunta señala que el autogobierno "no es un trabajo culminado" en un acto organizado por el Parlamento el 40 aniversario del Estatuto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento gallego ha reivindicado este viernes las instituciones estatuarias gallegas y el "acierto" de la descentralización propiciada por la Constitución en unas jornadas organizadas con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Galicia.

Los retos y las oportunidades del Consello da Cultura Galega, el Valedor do Pobo y el Consello de Contas --organizaciones que emanan del Estatuto gallego-- han centrado la sesión que ha sido inaugurada por el titular del legislativo gallego, Miguel Ángel Santalices, y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En su intervención, Santalices ha puesto en valor la "efectiva y armoniosa inserción" de Galicia en el ordenamiento institucional del Estado derivado de la vigente Constitución española, reiterando "lealtad y colaboración", y acreditando el "acierto" que supuso la descentralización derivada del Estado de las Autonomías.

Asimismo, en el evento en el que han participado relatores procedentes de Portugal, ha celebrado los "vínculos fraternales" con Portugal así como la "firme vocación europea y europeísta" de Galicia, "evidenciando que el sentimiento gallego es perfectamente compatible con la condición de españoles y europeos de pleno derecho".

EL AUTOGOBIERNO, UN TRABAJO "NO CULMINADO"

En el acto, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recordado que las "libertades y el autogobierno" se alcanzaron "después de hacer un camino que "no siempre fue fácil". "Se tuvieron que superar resistencias en la construcción de un Estado autonómico que nunca fue entendido plenamente por algunos y que tuvo que ir venciendo las resistencias", ha asegurado.

"No fue entendido por algunos en el momento inicial y parece que existen aún algunos recelos a día de hoy", ha señalado Rueda, que ha considerado que no se puede permitir que "el consenso y el diálogo" que dio lugar a todo lo que se tiene "ahora" pueda "estar en peligro por el deseo de una minoría que puede buscar derribar el trabajo hecho".

De este modo, ha reivindicado el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía como una "oportunidad" para poner en valor lo avanzado y lo que falta por avanzar. "Porque el autogobierno de Galicia no es un trabajo culminado, quedan cosas por hacer y tenemos que seguir reclamándolas, pero reclamándolas siempre como reclamó las cosas Galicia, con un marco que siempre les fue beneficioso, un marco del que no nos podemos salir, que no es otro que el marco parlamentario constitucional", ha apuntado.

En este sentido, ha asegurado que fue ese marco el que permitió que Galicia pasase de tener una comunidad autónoma con "cifras que tenía mucho que mejorar" a lo que es a día de hoy.

El vicepresidente de la Xunta ha afirmado que, en esta meta, "tuvieron mucho que ver" los organismos independientes de los que Galicia se dotó "en beneficio de todos los gallegos y de la transparencia y control de las instituciones", algo "beneficioso para que sigan siendo eficaces y sigan cumpliendo su función independiente".

"Esas instituciones estatutarias tienen mucho que ver con la salud democrática de nuestra comunidad autónoma", ha sostenido Rueda, que ha asegurado que el Consello da Cultura Galega fue un órgano "pionero" que difunde los valores culturales de Galicia pero también "vela por ellos días a día".

Además, se ha referido a la Valedoría do Pobo como un órgano que se demostró "en uno de los pilares fundamentales" de la autonomía gallega, que vela por los "derechos de la ciudadanía" y sirve control y contrapeso a "cualquier exceso que se pueda producir desde la administración".

Por último, ha señalado que el Consello de Contas ejerce desde "su independencia" un "férreo control de la actividad económica, financiera y contable de Galicia, que garantiza que los principios democráticos que rigen el Estatuto y la Constitución se dirijan también a evitar cualquier exceso" y servir de "instrumento prevención de la corrupción".

"Son instituciones fundamentales del autogobierno", ha afirmado Rueda, que ha abogado por "sentar las bases de los retos que tenemos por delante, de la Galicia del futuro" y, para ello, "aprovechar la labor fundamental que hacen estas instituciones".

"UNA MAYOR CALIDAD DEMOCRÁTICA"

Ya en la clausura de la jornada, Santalices ha asegurado que Galicia, "con el sentidiño" que la "caracteriza", fue capaz de preservar las herramientas de promoción de su cultura, y avanzó hacia un modelo de mayor calidad democrática, "potenciando los mecanismos de control y prevención e intensificando la transparencia, tal y como demandaba la ciudadanía".

De este modo, se ha referido a las reformas normativas abordadas por el Parlamento de Galicia para potenciar la labor de las instituciones estatutarias, concretamente el Valedor do Pobo y el Consello de Contas, además de preservar el Consello da Cultura Galega (CCG).

En su discurso, además, el presidente del Parlamento de Galicia ha mostrado su preocupación por la "crisis de confianza", "no exclusiva de las instituciones públicas", que acompaña a la "crisis económica, sanitaria y social derivada de la covid-19". Una situación que ha vinculado con las estrategias previas encaminadas a minar la confianza en los medios de comunicación, en las instituciones académicas y en las propias autoridades.

"No es necesario citar nombres ni siglas", ha apuntado, "pero resulta evidente que el brote de populismo que recorre el mundo no es ajeno a esta situación; populismo, por cierto, ausente en este Parlamento por decisión democrática de las gallegas y gallegos".

PROGRAMA

La primera de las mesas redondas, 'Consello da Cultura Galega. Unha experiencia comparada', ha contado con la participación de la presienta de este órgano, Rosario Álvarez; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; y la directora en Portugal de la Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura, Ana Paula Laborinho.

Tras ello, se ha desarrollado una mesa sobre la institución del Valedor do Pobo y la defensa de los derechos de la ciudadanía, en la que ha participado la valedora, María Dolores Fernández Galiño; el defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea; y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares y director de los informes anuales de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, Guillermo Escobar Roca.

La tercera de las mesas redondas, sobre el Consello de Contas y la fiscalización del sector público, ha contado con la presencia del conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo López; el presidente del Tribunal de Cuentas de Portugal, José F. Tabarés; y el presidente de la sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Javier Medina Guijarro.