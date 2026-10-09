La Cámara Oficial Mineira celebra la selección de la mina de Touro como proyecto estratégico por parte de la UE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) ha valorado positivamente la selección del proyecto para la mina de Touro de Cobre San Rafael por parte de la Comisión Europea como Proyecto Estratégico en el marco del Reglamento Europeo de Materias Primas Críticas (CRMA).

En concreto, el proyecto de extracción de cobre en los municipios de Touro y O Pino (A Coruña) ha sido seleccionado por la Comisión Europea como Proyecto Estratégico y se ha convertido así en la única propuesta de extracción de cobre en España incluida en la selección comunitaria, en la que se han elegido 46 proyectos de entre 102 solicitudes presentadas en 16 Estados miembros.

"Este anuncio supone un respaldo relevante a la capacidad de Galicia para contribuir a los objetivos europeos de soberanía industrial y seguridad de suministro de materias primas críticas", ha subrayado la COMG en una nota de prensa.

Además, ha recordado que el proyecto, orientado a la reactivación de la explotación minera de Touro-O Pino, se convierte además en el único proyecto gallego que reúne simultáneamente la condición de Proyecto Industrial Estratégico (PIE) otorgada por la Xunta de Galicia y la de Proyecto Estratégico de la Unión Europea.

Finalmente, la COMG ha hecho hincapié en que el cobre está clasificado por la UE como materia prima estratégica y crítica, "imprescindible para el despliegue de tecnologías limpias y con relevancia para sectores industriales de alta prioridad como la defensa y el aeroespacial".

Cabe recordar que el proyecto se basa en la explotación del yacimiento del mismo nombre que está situado en el Monte de las Minas entre los ayuntamientos de O Pino y Touro (A Coruña). Se trata de una zona minera activa desde el siglo XIX que fue explotada como mina de cobre entre 1973 y 1986.

Por su parte, la Asociación de Mineros Toro-O Pino ha expresado su "enorme satisfacción" por el aval de la UE y ha insistido en que el proyecto es "una oportunidad histórica" para Touro, O Pino y toda Galicia.

"Que Europa reconozca que el cobre de Touro es estratégico para la soberanía industrial del continente es un motivo de orgullo para toda la comarca y un aval al proyecto", ha añadido. Asimismo, ha instado a las administraciones competentes a "agilizar los trámites pendientes" para que este proyecto pueda ser una realidad "lo antes posible".