Los cambios en la candidatura municipal del PSOE de A Coruña provocan la renuncia de cuatro de sus integrantes

Publicado 21/03/2019 17:05:38 CET

A CORUÑA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cambios en la candidatura con la que el Partido Socialista de A Coruña concurrirá a las municipales del 26 de mayo han motivado la renuncia de hasta cuatro de los integrantes de la lista que fue modificada el pasado domingo por la Comisión Federal.

En concreto, después de que la pasada semana renunciase Pedro Méndez --que ocupaba el número 22 de la lista-- por diferencias con la composición de la candidatura, este jueves ha trascendido la renuncia de otras tres personas.

Así, fuentes socialistas han explicado a Europa Press que las modificaciones aprobadas el domingo por la Comisión Federal de Listas han provocado que Rosa Barreiro, Cristina Otero y Víctor Caramés rechacen integrar esta lista.

Precisamente, en declaraciones a Europa Press, Rosa Barreiro ha mostrado su descontento por el hecho de que las distintas direcciones no respetasen la voluntad de la asamblea local, que la situaron como la tercera mujer más votada, por lo que integraría el número siete de la lista. Con todo, según ha indicado, se le asignó el 11 y se "situó a mujeres con la mitad de votos antes".

"A los militantes no se les ha tenido en cuenta", ha censurado Rosa Barreiro, que ha explicado que también presentó su dimisión como miembro de la ejecutiva local del PSOE coruñés.

Aunque este jueves se ha conocido que Cristina Otero y Víctor Caramés también renuncian a formar parte de la lista, ya la pasada semana Pedro Méndez --ocupaba el número 22-- anunció su voluntad de no participar en la candidatura.

Pedro Méndez ha trasladado a Europa Press su "malestar" por el hecho de que varios de los compañeros más votados en la asamblea local figuren en los "últimos puestos" mientras que otros que "casi no tuvieron apoyo" son premiados en los números de salida.

"Me parece una tomadura de pelo", ha explicado Pedro Méndez, que ha recordado que presentó su renuncia ya la pasada semana tras ver como quedaba configurada la lista de forma provisional. "Ya llevo en esta agrupación 25 años y no me parece justo que una serie de compañeros que ni son de A Coruña estén en los primeros puestos", ha censurado.