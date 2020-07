Casado también se sube a una batea para apoyar a Feijóo, que "antepuso los intereses de sus paisanos al partido"

El líder del PP, Pablo Casado, en una batea en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) antes de un acto electoral en el que le han acompañado el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, y el presidente provincial, Diego Calvo. A Coruña, 9 julio 2020

El líder del PP, Pablo Casado, en una batea en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) antes de un acto electoral en el que le han acompañado el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, y el presidente provincial, Diego Calvo. A Coruña, 9 julio 2020 - EUROPA PRESS

Defiende que el Gobierno paralice la ley de cambio climático, porque "ataca" a sectores como el mejillonero

A POBRA DO CARAMIÑAL (A CORUÑA), 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha recalado este jueves de nuevo en la campaña electoral gallega, en las últimas horas de esta carrera hacia urnas, para subirse a una batea en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) y dar una vez más su apoyo al candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, de quien dijo que "antepuso siempre los intereses de su paisano a su partido", inclusive, la "agenda parlamentaria" del PP en Madrid.

A bordo de 'Os Loureiros', Casado se desplazó pasado el mediodía para conocer este 'cultivo' que hace de Galicia situarse como primera potencia del sector mejillonero. El dirigente popular, que al pisar puerto preguntó si llevaba el calzado adecuado --unas deportivas (sí lo eran)-- y dejó un móvil en el vehículo, preguntó nada más subirse al barco quién era el capitán. "¿Puedo ir en la cabina?", se dirigió a él y, tras recibir la respuesta positiva, añadió: "Es que soy de Palencia".

A Pobra, situada en la comarca barbanzana, en la parte de la ría conocida como Arousa Norte, recibió al presidente popular procedente de Euskadi con el cielo azul y el brillo del sol. Pero también corría una brisa, así que Casado, antes de embarcar, retrocedió sobre sus pasos para hacerse con una zamarra, un 'por si acaso' que aprobó --porque en el mar siempre refresca-- la conselleira de Mar, Rosa Quintana, a la que le presentaron como "patrona mayor de Galicia". "No, no, soy la conselleira do Mar", le aclaró, igualmente, Quintana, a Pablo Casado tras la ironía de sus compañeros de partido y también candidatos, Miguel Tellado y Diego Calvo.

Con esta visita, Casado completa una campaña en la que ha recorrido las cuatro provincias gallegas y realizado actos con todos los sectores más relevantes de la economía gallega. Desde el Camino de Santiago, pasando por una visita a una explotación de vacas lecheras y el sector empresarial, hasta subirse a una batea, una imagen que no ha faltado en otras caravanas electorales, la última, Ciudadanos con el vicepresidente andaluz, Juan Marín, este miércoles.

"VENGO A HABLAR BIEN DE GALICIA"

Casado ha manifestado que él acude aquí, donde ha coincidido con Feijóo en el acto más simbólico de la campaña, en la plaza de toros de Pontevedra, a "hablar bien de Galicia" y a dar apoyo al presidente, de quien destacó que "siempre antepuso" a los gallegos, no solo ahora con Pedro Sánchez en el Gobierno, sino también cuando gobernaba Mariano Rajoy, quien también se ha volcado en estas autonómicas.

"Y lo hacemos con el mejor candidato", ha proclamado el dirigente popular, quien ha subrayado que Feijóo "ha gestionado los intereses de los gallegos" por encima de cualquier otro. "Lleva 11 años peleando, pero Feijóo se lo pedía a Rajoy y cuando me ha tenido que llamar, ha antepuesto los intereses de sus paisanos, incluso a la agenda parlamentaria de su partido", ha remarcado.

"Nosotros nos queremos volcar con Galicia, para eso, pedimos que nadie se quede sin ejercer el voto", ha sentenciado, en esta misma línea, Pablo Casado, que este jueves ha continuado su visita por esta comarca con paradas en Boiro y Ribeira.

AGRADECIMIENTOS AL APOYO AL SECTOR

Antes que él, intervino la conselleira de Mar y candidata por A Coruña, Rosa Quintana, quien ha agradecido que se "preocupe por nosotros" y haya podido testar en primera persona el "valor y esfuerzo de todo el sector que trabaja diariamente" para proporcionar este alimento.

De hecho, Casado, según narró Quintana, se "subió por primera vez a una batea y levantó la cuerda" de arrastre. "Pudo comprobar la dureza" de esta labor, añadió la candidata popular.

El presidente del PP ha dado su "apoyo" a un sector "fundamental" para Galicia y España y ha recordado la próxima negociación de los fondos europeos de la pesca, que en los últimos siete años superaron los 1.100 millones de euros. "Pedimos que se negocien en su totalidad, porque han beneficiado particularmente a Galicia, una referencia nacional e internacional", ha sostenido.

Casado ha reconocido la "dureza" de la mar y ha agradecido la "dedicación" de un sector que, durante "los peores meses de la pandemia, declarado esencial, no ha faltado a su puesto de trabajo para mantener el abastecimiento en los mercados, incluso a pérdida".

CRÍTICA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO

En este escenario, Casado ha criticado la ley de cambio climático del Gobierno central, que "afecta directamente a las bateas", puesto que "5.000 establecimientos de 80 ayuntamientos no podrían asumir tener que moverse cinco o diez kilómetros al interior".

Por eso, ha reivindicado, el PP "ha presentado una enmienda en el Congreso y esperamos que la acepte". "No entenderíamos que se ataque a miles de familias", ha incidido, antes de hacer una "apelación" directa a la ministra Teresa Ribera y a Pedro Sánchez.

Es más, ha advertido de otras situaciones. "No entendemos los ataques del PSOE a Galicia", ha significado Casado, quien además del sector mejillonero, se ha referido a Alcoa, Ence, a la automoción y al turismo, para el que "las ayudas son claramente insuficientes".