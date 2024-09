Casi 500.000 trabajadores gallegos se beneficiarían de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales

UGT y CC.OO. convocan movilizaciones el jueves 26 frente a la sede de las patronales porque "ya va tocando"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi 500.000 trabajadores gallegos, en torno a 13 millones en todo el Estado, se beneficiarían de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, según el cálculo que manejan los sindicatos UGT y CC.OO.

En rueda de prensa este jueves, sus secretarios generales, José Antonio Gómez y Amelia Pérez, respectivamente, han anunciado movilizaciones el próximo día 26 frente a las sedes de las patronales, para reclamar la disminución del tiempo de trabajo, porque "ya va tocando" y es algo que consideran de "justicia social".

Las dos centrales esgrimen varios argumentos para exigir la bajada de la jornada laboral a 37,5 horas semanales: además de verlo de "justicia social", para que la riqueza se reparta "equitativamente", la demandan para favorecer un empleo "de calidad", para producir "más", por conciliación y por contribuir en la igualdad "efectiva" entre hombres y mujeres y, por último, para rebajar la contaminación del aire al generar menos desplazamientos diarios.

En su intervención, Gómez ha hecho un llamamiento por un lado a los trabajadores a movilizarse y por el otro a las organizaciones empresariales a apostar por el acuerdo.

A todos los partidos del arco parlamentario les ha instado a "comprometerse" con la jornada laboral y ha subrayado: "Ya es hora de abandonar modelos basados en los bajos salarios y en las largas jornadas laborales que en nada contribuyen a la mejora de la productividad y a la generación de riqueza para el conjunto del país".

A su lado, Pérez ha abogado por que lo que se firme sea "un acuerdo tripartito", pero ha advertido de que, de no ser posible, "el Gobierno tiene que legislar" y "no vale escudarse en que no haya un acuerdo tripartito". "Habrá que legislar, llevarlo al Parlamento y que cada partido se retrate", ha aseverado.

Asimismo, ha cargado contra la confederación de empresarios (CEOE) porque no la ve "tan beligerante" como en la negociación de esta medida "cuando de lo que se habla es de las altas tasas de siniestralidad", por ejemplo.

MOVILIZACIONES

Las movilizaciones están convocadas para el próximo jueves 26 en A Coruña en la plaza de Luís Seoane, en Lugo en la de Santo Domingo y en Vigo en la calle de García Barbón, todas ellas a las 11,30 horas.

Por su parte, la concentración para exigir la reducción de la jornada laboral en Ourense está convocada para las 12,00 horas en la plaza de As Damas.