Casi 6 kilos de cocaína intervenidos y 7 detenidos en un operativo contra el tráfico de drogas en Carballo

A CORUÑA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi 6 kilos de cocaína intervenida, unos 7.000 euros, siete detenidos y cuatro registros domiciliarios ha sido el balance de un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, que ha permitido desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la zona de Carballo (A Coruña).

Según han informado fuentes policiales y de la Agencia Tributaria, la investigación se inició a finales del pasado año, cuando un vehículo que estaba siendo vigilado (por sospechar que se empleaba en actividades de tráfico de drogas) fue interceptado en la AG-55, en dirección a Carballo, cuando regresaba de Madrid.

Los agentes encontraron en el coche más de 5 kilos de cocaína en 'caletas' y se procedió a la detención del ocupante del vehículo. A partir de ahí, se llevó a cabo una profunda investigación para averiguar el destino de la droga incautada y los implicados en el transporte y posible distribución.

De este modo, los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo criminal liderado por un hombre asentado en Carballo, en el que cada miembro tenía una función asignada. El cabecilla del grupo contaba con numerosos contactos en el ámbito del tráfico de estupefacientes y había establecido una gran red de clientes.

Para atender a la demanda, contaba con varios subordinados, además de establecer medidas de seguridad y un férreo control sobre la distribución de la droga, incluso indicando de manera precisa su porcentaje de ganancia en cada venta y el porcentaje que correspondía a sus 'ayudantes'.

Las pesquisas permitieron identificar a todos los miembros del grupo criminal y, el pasado 12 de agosto, se procedió a la realización de cuatro registros simultáneos en Carballo.

En total, el operativo, desde el inicio de la investigación, se ha saldado con siete detenidos, y se han intervenido casi 6 kilos de cocaína en roca (y varias dosis preparadas para su venta), 7.000 euros en efectivo, dos vehículos, y útiles para la preparación de la droga.

La intervención fue llevada a cabo por agentes de la UDYCO de A Coruña, GRECO Galicia y el Grupo de Información Regional de Estupefacientes de Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Galicia.

