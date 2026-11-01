Casi un tercio de los diputados gallegos que cerraron la legislatura en el Congreso no repiten en las listas

Archivo - Papeletas electorales en la Universitat de Barcelona, a 12 de mayo de 2024, en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi un tercio de los diputados gallegos que concluyeron la legislatura en el Congreso no optarán a repetir escaño al no haber sido incluidos en las listas de sus formaciones a la Cámara Baja para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Una vez publicadas las listas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha recopilado Europa Press, siete de los 23 parlamentarios gallegos que han estado en el Congreso hasta que Pedro Sánchez disolvió las Cortes en octubre no han sido incluidos en las listas electorales de este año.

La mayoría son del PSdeG, un total de cinco --María Montserrat García Chavarría y Diego Taibo Monelos (A Coruña); Luis Antonio Gómez Piña y Modesto Pose (Pontevedra) y Margarita Martín (Ourense)--.

Por parte del PPdeG no repite en la papeleta a la Cámara Baja Marta González y tampoco volverá al Palacio de Carrera de San Jerónimo tras las elecciones del 29 de noviembre el diputado de Sumar Manuel Lago (A Coruña).

Sí parte con opciones Verónica Martínez Barbero, pero en esta ocasión concurre en la lista de Madrid y no por la de Pontevedra, como había hecho en 2023.

Cabe destacar que en la provincia de Lugo, donde hace tres años salieron elegidos tres diputados del PP y uno del PSOE, podrían repetir los mismos que acabaron la legislatura, ya que vuelven a ocupar puestos de salida Francisco Conde, Cristina Abades y Jaime de Olano (PP); y Patricia Otero (PSOE), que sustituyó al ahora líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, cuando dimitió para encabezar la lista al Parlamento de Galicia.

En el Senado, por A Coruña no volverán ninguno de los tres senadores electos del PPdeG en los pasados comicios, aunque sí está en la lista José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol y senador por designación autonómica la pasada legislatura. También ocupa un puesto en la lista popular Marta González --hasta ahora diputada-- y Adrián Pardo.

En Lugo, se cae de la candidatura José Manuel Balseiro y en Ourense también lo hace Francisco José Fernández ni María del Carmen Leyte, mientras que en Pontevedra no volverá a la Cámara Alta Pepa Pardo.

26 CANDIDATOS SÍ REPITEN

Por el contrario, un total de 26 personas repiten en las listas de los principales partidos en Galicia --PPdeG, PSdeG, BNG, Frente Amplio y Vox-- al Congreso de los Diputados respecto a las candidaturas de 2023 y podrán volver a optar así a los 23 escaños que se juega la comunidad.

Así, en las listas del PPdeG volverán a concurrir 12 nombres que ya formaron parte de las papeletas de los últimos comicios, mientras que serán tres los socialistas que repetirán, siete del BNG, dos del Frente Amplio --respecto a las candidaturas de Sumar-- y otros dos de Vox.

Mientras, al Senado volverán a optar cinco representantes del Partido Popular, tres del PSdeG y uno del BNG.

Así, por parte del PPdeG tendrán un puesto prácticamente asegurado en la Cámara Baja el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, que repite como número 1 por A Coruña, y Álvaro Pérez, que en estos comicios sube un puesto y saldrá de 3 por esta misma provincia. Además, Tristana Moraleja también repite en la candidatura popular, pero ocupa el sexto puesto de la candidatura coruñesa.

Mientras, en Pontevedra, Pedro Puy volverá a optar a estar en el Congreso al ser el tercero en la lista de esta provincia. Los otros dos que repiten en la circunscripción pontevedresa son Juan Bayón (de número 5 frente al 4 de 2023) e Irene Garrido, que en 2023 se situaba en el segundo lugar de la papeleta del PP frente al número 4 de este 2026. Para el Senado, los populares vuelven a situar en puestos de salida a la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, y al regidor de Lalín, José Crespo.

También habrá continuidad en Lugo, donde Francisco Conde, Cristina Abades y Jaime de Olano aspiran a repetir escaño, al igual que José Manuel Barreiro Y Juan Manuel Serrano en el Senado.

En Ourense, repite como número 1 Ana Vázquez, que volverá a estar acompañada en la lista por la exconselleira do Mar Rosa Quintana, mientras que Celso Delgado vuelve a aparecer en la papeleta pero en esta ocasión de número cuatro en una provincia que reparte un total de cuatro diputados. Además, a la Cámara Alta repetirá Rosa María Sánchez.

RENOVACIÓN EN EL PSDEG

Por su parte, el PSdeG ha hecho una renovación prácticamente completa en sus listas al Congreso, ya que únicamente repiten tres de las personas que ya se presentaron en las elecciones de julio de 2023.

Se trata de Obdulia Taboadela, que encabeza la candidatura de la provincia de A Coruña -- en 2023 fue de número 2 y dejó su escaño en el verano de 2026 para ser subdelegada del Gobierno--, de Patricia Otero, que al igual que su compañera de A Coruña liderará la lista de Lugo tras ir en la segunda posición en los anteriores comicios, y Margarita Adrio, que repite de segunda por Pontevedra.

En el Senado, los socialistas repiten como número 1 a la Cámara Alta Carmela Silva en la provincia de Pontevedra y César Mogo por la de Lugo. También volverá a aparecer en la papeleta Rafael Villarino en Ourense, aunque no en primer lugar.

BNG: REPITEN TRES CABEZA DE LISTA

Asimismo, el Bloque Nacionalista Galego presenta continuidad en sus cabeza de lista, posición en la que repiten Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra) y Noa Presas (Ourense).

Sin embargo, en el conjunto de las candidaturas los nacionalistas han renovado la mayoría de los nombres. De hecho, además de los número 1 que repiten, tan solo vuelven a aparecer en la papeleta del Bloque otras cuatro personas: Rosana Pérez y Suso de Toro, en A Coruña; Iago Suárez, en Lugo; y Artai Gabiáns, en Ourense.

Para la Cámara Alta también ha habido renovación en la organización que lidera Ana Pontón y el único que repite en la lista será Duarte Correa en la provincia de Pontevedra.

RENOVACIÓN EN VOX Y FRENTE AMPLIO

Por otro lado, en Vox continuarán aspirando a entrar en el Congreso Álvaro Díaz-Mella, número 1 por Pontevedra ya en 2023, y Miguel Paz, que ya formó parte de la lista de la formación que lidera Santiago Abascal en la provincia de Pontevedra en los pasados comicios.

En el Frente Amplio, comparándolo con las listas presentadas por Sumar Galicia en la anterior cita electoral, repiten a estos comicios Xosé Lois Piñeiro García, que lidera la candidatura en A Coruña, y Trinidad Palacios, número 2 por esta misma provincia.