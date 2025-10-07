El caso de la vivienda para mayores de Amoeiro y las desigualdades sociales centrarán las preguntas a Rueda en pleno

Reunión de la Xunta de Portavoces de la Cámara gallega - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá en el próximo pleno de la Cámara gallega a las preguntas que los líderes del BNG y del PSdeG, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, le formularán sobre las irregularidades detectadas en una vivienda comunitaria para mayores de Amoeiro (Ourense) y las desigualdades sociales en Galicia, respectivamente.

Así lo han avanzado los grupos tras la reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia, en la que se ha marcado el orden del día de la sesión, en la que iniciarán su tramitación la ley de prevención de las conductas aditivas entre menores, así como la ley gallega del clima.

Además, la sesión incluirá la comparecencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, quien informará de la afectación de las políticas pesqueras a Galicia.