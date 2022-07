Los casos activos de covid vuelven a subir en Galicia a 4.885, pero son apenas una cuarta parte de hace un año

Los hospitalizados siguen a la baja y se sitúan en 433, mientras que el Sergas notifica otros tres fallecidos diagnosticados con covid

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los casos activos de covid-19 contabilizados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) han roto la tendencia a la baja y han vuelto a subir en las últimas horas, hasta los 4.885. Con todo, son apenas un 26 por ciento de los registrados hace un año, el 29 de julio de 2021, cuando eran 18.776.

En cuanto al resto de indicadores de la pandemia, los hospitalizados con coronavirus siguen a la baja y se sitúan en los 433, que son 23 menos que hace un día, pero 156 más que hace un año. Todo ello en una jornada en la que la Consellería de Sanidade notifica la muerte de otras tres personas diagnosticadas de coronavirus y 305 nuevos positivos.

Los nuevos fallecidos, que elevan el cómputo a 3.815 desde el inicio de la pandemia en Galicia, se corresponden con la jornada del miércoles, 27 de julio. Se trataba de dos personas (hombre de 79 años y mujer de 81) del área sanitaria de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras y una tercera en la de Santiago-Barbanza (mujer de 66).

En lo que respecta a los casos activos, de acuerdo con los datos del Sergas de la mañana de este viernes, actualizados a las 18,00 del jueves, el ascenso se produce en cinco de las siete áreas sanitarias, al registrar más contagios que altas. En concreto, suben en A Coruña-Cee, que es la única que supera el millar al contabilizar 1.006 pacientes covid, 27 más que hace 24 horas.

También han vuelto a subir las infecciones activas en el área de Vigo, a 769 (+41); en la de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, a 770 (+7); en la de Ferrol, a 482 (+22); y en la de Pontevedra-O Salnés, a 448 (+26). Del mismo modo, crecieron a 27 (+5) los que no tienen distrito sanitario asignado.

Mientras tanto, los pacientes covid siguen en caída en el área de Santiago-Barbanza, con 793 (-2), y la de Lugo-A Mariña-Monforte, con 590 (-10).

CONTAGIOS EN 24 HORAS

En cuanto a los contagios, el cómputo oficial del Sergas es de 669.702 casos desde el inicio de la pandemia, por lo que en las últimas 24 horas se han detectado 350 positivos nuevos.

De todos ellos, el área de A Coruña suma 75 casos contabilizados y le siguen Vigo (58), Santiago (48), Pontevedra (47), Ourense (45), Lugo (38) y Ferrol (34).

No obstante, cabe recordar que con el protocolo actual no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general, salvo a la vulnerable. De hecho, en el último día, el Sergas solo realizó 771 PCR y 1.204 test de antígenos.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, en toda Galicia se tiene constancia de 669.702 positivos, de ellos 148.613 en el área de Vigo, 138.489 en A Coruña, 107.064 en Santiago, 82.350 en Ourense, 75.999 en Pontevedra, 74.672 en Lugo y 41.540 en Ferrol.

BAJAN LOS HOSPITALIZADOS

Por su parte, los hospitalizados con covid en Galicia han bajado en las últimas horas a 433, que son 23 menos que una jornada atrás. De todos ellos, 409 son ingresados en planta (-20), de los que 24 (-3) están en unidades de cuidados intensivo.

Cinco de las siete áreas sanitarias replican este descenso. Es el caso de la de Lugo, con 44 hospitalizados (-11), aunque suben a tres (+1) los de UCI; de la de Ferrol, con 34 (-5), sin pacientes críticos; de la de Pontevedra, con 79 (-3), dos de ellos (-4) en cuidados intensivos; de la de Ourense, con 75 (-3), dos de ellos (-3) en la UCI; y de la de Santiago, con 58 (-2), de los que seis (-1) están graves.

El área de A Coruña se mantiene sin cambios con 88 hospitalizados con covid en total, aunque suben a cinco los que están en cuidados intensivos (+1); mientras que la de Vigo asciende ligeramente a 55 ingresados (+1), seis de ellos (+1) en la UCI.

Finalmente, desde el inicio de la crisis sanitaria se han curado del coronavirus 660.877 personas, 231 en las últimas 24 horas.