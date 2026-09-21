El Caudal Fest ha reunido en Lugo a 40.000 personas "sin incidencias" y con un 93% de ocupación hostelera

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LUGO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Caudal Fest ha cerrado este fin de semana su octava edición con cerca de 40.000 asistentes, una cifra que consolida al evento como "el tercer festival de mayor afluencia de Galicia y refuerza su peso como uno de los principales reclamos culturales y turísticos de la comunidad" tal y como ha explicado este lunes la alcaldesa de la ciudad, Elena Candia.

Durante las dos jornadas, alrededor de 20.000 personas accedieron cada día al recinto instalado en los jardines del Pazo de Feiras e Congresos, en un festival que volvió a desarrollarse "sin incidencias destacables gracias al dispositivo de seguridad, movilidad y limpieza desplegado por el Ayuntamiento y el resto de administraciones implicadas", recalca.

Candia ha incidido en el trabajo que hay detrás de un evento de estas dimensiones. "Que un evento de estas características funcione bien es el resultado del trabajo de muchas personas. Nuestro papel es poner los medios para que Lugo pueda acoger citas así con seguridad y normalidad", ha afirmado.

La regidora ha agradecido expresamente la labor de la Policía Local, los Bomberos, los servicios municipales de limpieza y el resto de efectivos que participaron en el operativo, además de destacar la coordinación con las fuerzas de seguridad y la organización del festival.

"La colaboración de todos, incluida la del público, es fundamental para que Lugo siga siendo capaz de albergar grandes eventos con absoluta normalidad", ha añadido.

Uno de los objetivos de esta edición fue mejorar la experiencia de acceso al recinto. Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado un sistema de prepulserización en la Casa Consistorial, que ha permitido a más de 3.000 asistentes llegar al festival con la pulsera ya colocada, reduciendo de forma notable las esperas en los controles de entrada.

La movilidad también se ha reforzado con un servicio especial de transporte urbano. A lo largo del fin de semana se programaron 116 expediciones de autobús, que ofrecieron más de 12.000 plazas para conectar distintos puntos de la ciudad con el recinto del Caudal Fest y favorecer desplazamientos más ágiles y sostenibles.

El impacto del festival también se ha dejado sentir en la limpieza del entorno. El dispositivo especial activado por el Ayuntamiento comenzó a actuar desde la finalización de los conciertos y, hasta el domingo, había retirado 7.240 kilos de residuos: 1.520 el viernes, 3.040 el sábado y 2.680 durante la jornada dominical. Los trabajos continuarán mientras se completa el desmontaje de escenarios e infraestructuras.

Para Candia, más allá del éxito musical, el Caudal Fest "volvió a convertirse en un importante motor económico para Lugo". Como ha explicado, la llegada de miles de visitantes impulsó la actividad de hoteles, restaurantes, comercios, transporte y otros servicios durante todo el fin de semana. El sector del alojamiento ha registrado una ocupación media del 93 %, con el sábado como la jornada de mayor demanda y numerosos establecimientos alcanzando el lleno.