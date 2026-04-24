CC.OO. alerta de 45 muertes en accidente laboral en Galicia en 2025 mientras la Xunta y patronal "criminalizan" bajas

El secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras (CC.OO.), Armando Iglesias, en rueda de prensa - CC.OO.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras (CC.OO.), Armando Iglesias, alerta de que Galicia registró 45 muertes en accidentes laborales en 2025, lo que tacha de "inadmisible". Una cifra a la que se suman otros 10 fallecidos 'in itinere'.

Contrasta esta problemática con que la Xunta y la patronal se centren en "criminalizar" un supuesto "absentismo" mediante un plan de control de bajas de trabajadores en vez de poner medidas para atajar la siniestralidad.

De hecho, el sindicato advierte de que Galicia es la quinta comunidad con más accidentes laborales mortales y la cuarta que padece el índice más elevado, con 4,23 siniestros mortales por cada 100.000 trabajadores, por encima del 2,81 de la medida estatal.

"Detrás de cada muerte hay una negligencia o una falta de medios de prevención por parte de las empresas", advierte. Critica que los empresarios no inviertan en protección de la salud de las personas trabajadoras.

Los infartos y otras patologías no traumáticas causaron 21 de las muertes, el 46,5% del total. Apunta al incremento de las enfermedades mentales, "las grandes olvidadas en el mundo laboral" por depresión o ansiedad.

En 2025 hubo en Galicia un total de 30.749 accidentes de trabajo con baja, 407 más (un 1,49%) respecto al año anterior. Supone índice de incidencia de 2.588,85 siniestros por cada 100.000 trabajadores. La construcción es el sector con un índice más elevado, aunque la pesca es el que padece el índice de accidentes más graves y mortales.

De tal forma, CC.OO. Galicia celebrará el 28 de abril, martes, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, una asamblea de delegados en Ourense para abordar la "persecución" que sufre la clase trabajadora por las bajas. Habrá una manifestación que terminará ante la Confederación Empresarial de Ourense.