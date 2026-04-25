Hallan a un matrimonio muerto a tiros en su domicilio de Lena

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias investiga la muerte de un matrimonio de 70 años hallado este sábado en su domicilio de la localidad de Columbiello, en Lena, con heridas por arma de fuego. Según la investigación se descarta que se trate de un caso de violencia de género, así como la intervención de terceras personas.

Según ha informado la Guardia Civil, se tuvo conocimiento del suceso en torno a las 10.00 horas de este sábado, cuando se localizaron los cuerpos de dos personas de 70 años, un hombre y una mujer, con signos de violencia por arma de fuego. Al proceder a darle asistencia, los agentes comprobaron que el hombre estaba fallecido y la mujer presentaba "signos de vida" y fue atendida por servicios médicos, pero no pudieron salvarla.

La Guardia Civil ha remarcado que, aunque los dos fallecidos presentaban lesiones por arma de fuego, se descarta la intervención de terceras personas. Los cuerpos fueron encontrados por un familiar tras recibir una llamada telefónica de la mujer.

Al lugar se trasladó una patrulla de Seguridad Ciudadana de Pola de Lena que confirmó lo ocurrido. Las investigaciones corren a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias.