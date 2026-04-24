Atendidas 78 emergencias con un fallecido en Atajate (Málaga) en las primeras horas del Gran Premio de Jerez (Cádiz)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, supervisa las instalaciones del PMA del Gran Premio de Motos de Jerez. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112), ha coordinado durante las primeras horas del dispositivo del Gran Premio de España de Motociclismo 2026 que este fin de semana acoge el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz) un total de 59 incidencias, entre ellas, la muerte de un motorista en carretera a la altura la localidad de Atajate. Todas ellas unidas a las 19 que se atendieron en la jornada del pasado jueves, elevan a 78 las emergencias gestionadas por el operativo.

Esta cifra de atención supone un descenso del 3,7%, respecto al mismo período del año anterior cuando fueron 81 los casos atendidos. La bajada de las temperaturas, respecto a la edición del ejercicio pasado, puede estar detrás de este caída, unida también a una mayor concienciación en los desplazamientos que esta jornada han sido más escalonados y sin retenciones en las entradas al circuito jerezano, según ha detallado el Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en una nota.

La "normalidad" ha marcado las primeras horas de activación de este dispositivo especial que coordina la Junta de Andalucía para garantizar la prevención de riesgos, la seguridad y el buen desarrollo de esta cita deportiva.

La mayoría de las emergencias atendidas se han gestionado en el Puesto de Mando Avanzado (40), instalado en la vía de servicio junto a la curva Michelín. De estos avisos 27 han sido asistencias sanitarias atendidas por la empresa privada Semesur y otras doce por los efectivos de Cruz Roja. Además, el centro provincial de EMA 112 en Cádiz ha coordinado 38 emergencias relacionadas con el despliegue.

Los siniestros e incidencias de tráfico han concentrado el grueso de las atenciones con 32 casos. En este sentido, cabe lamentar la muerte de un motorista en las carreteras malagueñas en un accidente que se ha producido a las 13,00 horas, cuando varios testigos han alertado de un accidente de moto en una curva en la carretera A-369, a la altura de la localidad de Atajate.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud que solo han podido certificar la muerte del motorista. Según fuentes de la Dirección General de Tráfico, el fallecido se dirigía junto a un grupo de moteros al circuito.

Respecto al dispositivo sanitario, según la información transmitida por la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta en Cádiz --y elaborada a partir del centro de coordinación de emergencias del 061, los hospitales y la Atención Primaria de la provincia--, desde la activación del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía a primera hora de este viernes hasta las 18,00 horas, no se han registrado incidencias de gravedad.

En concreto, el Hospital Universitario de Jerez ha atendido a cuatro pacientes por tres caídas de moto y una infección respiratoria, todos ellos en estado leve y ya de alta. Por su parte, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda ha atendido dos incidencias de tráfico. Una en Conil (atropello y caída de moto) con dos heridos leves trasladados a los hospitales de Puerto Real y La Janda y ya dados de alta, al igual que un paciente con carácter leve trasladado al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, por una colisión entre un vehículo y un camión.

El 061 también reporta una caída de moto en Algeciras, con un paciente de carácter leve que fue trasladado al Hospital Punta Europa del municipio.

La llegada de aficionados al municipio jerezano está siendo "constante y fluida", y ya son muchos los que se encuentran en el circuito y sus aledaños. En este sentido, la zona de acampada del circuito ha alcanzado a las 16,00 horas el 71% por ciento de ocupación, dato ligeramente inferior al año pasado (72%). En cuanto a los aparcamientos, la ocupación máxima se ha registrado en la franja de las 16,00 horas, momento en el que se ha llegado al 65% (7.670 motos) en el A, un 20% más que el año pasado; al 50% (1.150) en el B, al 25 % (1.900) en el C, y al 20% (1.200) en el D.

Más de 4.000 efectivos velan por la seguridad de aficionados y visitantes bajo el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, entre operativos de EMA 112, EMA Infoca, EMA GREA, la Unidad de Policía adscrita, y personal del 061. Además, el dispositivo también cuenta con el refuerzo de los centros hospitalarios y los recursos de Atención Primaria destinado a la atención sanitaria en este evento deportivo.

A los recursos de la Administración andaluza se suman los efectivos aportados por la administración central y local: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, Dirección General de Tráfico (DGT), Bomberos del Consorcio Provincial, Policía Local, Servicio Local de Protección Civil y técnicos del Ayuntamiento de Jerez, además de Cruz Roja y técnicos y empresas de seguridad del circuito.