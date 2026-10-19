CC.OO alerta del riesgo de "colapso judicial" en Galicia por falta de funcionarios y pide a la Xunta crear 133 plazas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector de la Justicia de Comisiones Obreras (CC.OO) ha alertado del riesgo de "colapso judicial" en Galicia por la falta de personal funcionario en los juzgados y reclama a la Xunta la creación de 133 nuevas plazas.

Tal y como ha trasladado el sindicato en nota de prensa, la incorporación de 19 jueces y nueve fiscales en Galicia, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 13 de octubre, "no va acompañada de un incremento del personal funcionario necesario" para tramitar los procedimientos y ejecutar las resoluciones judiciales.

Debido a esta falta de medios humanos, la creación de nuevas plazas judiciales "no permitirá mejorar el funcionamiento de la justicia" e incluso, han subrayado, "podría agravar los retrasos y la saturación de los tribunales", conduciendo a un riesgo de "colapso judicial".

CC.OO ha recordado que la actividad judicial necesita de personal "suficiente" para asumir la tramitación de los procedimientos, las notificaciones y la ejecución de las sentencias. Concretamente, por cada nueva plaza judicial, el sindicato estima necesaria, como mínimo, la dotación de un puesto de letrado o letrada de la Administración de Justicia, dos de gestión procesal, tres de tramitación procesual y dos de auxilio judicial.

Además, han señalado que las recomendaciones de la Fiscalía General del Estado instan a dotar a las fiscalías de plazas de personal funcionario en un número equivalente al de fiscales.

En este sentido, han apuntado directamente a la Xunta, al tener la competencia en materia de medios personales y materiales de la justicia pública. Por ello, le han reclamado al Gobierno autonómico la convocatoria inmediata de una mesa sectorial para abordar la creación de las 133 plazas de personal funcionario.

Comisiones Obreras ha alertado de que la falta de personal "repercute directamente en las condiciones laborales de las plantillas actuales", que tendrían que asumir una carga de trabajo adicional en un sistema que ya presenta "importantes dificultades", con señalamientos tardíos y problemas para ejecutar las resoluciones judiciales.

Además, el sindicato ha relacionado esta situación con la aplicación de la nueva ley de eficiencia organizativa, que, según ha denunciado, se llevó a cabo de manera "improvisada" y supuso "un recorte de personal y de derechos laborales".

Ante este escenario, CC.OO ha insistido en que la creación de órganos y plazas judiciales "debe ir acompañada de los recursos humanos necesarios" para garantizar la tramitación de los procedimientos y una justicia pública "eficaz" y ha instado al Gobierno gallego a actuar "de inmediato".