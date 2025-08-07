CC.OO crea un protocolo de protección en el SAF que incluye un compromiso de buen trato y un observatorio de violencia

Alejandra Gesto defiende que el SAF "merece un plan de peligrosidad porque el riesgo cero no existe"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CC.OO del Hábitat ha elaborado un protocolo de protección integral para las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que incluye como novedades un compromiso de buen trato, que deberán firmar las familias de los usuarios y el ayuntamiento correspondiente, y la creación de un observatorio de violencia en el sector.

En una rueda de prensa este jueves, la secretaria xeral de CC.OO Hábitat, Alejandra Gesto, ha presentado los principales puntos del documento, que será entregado a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) tras el reciente crimen a una trabajadora del SAF en O Porriño (Pontevedra).

Así, el protocolo establece por "primera vez un marco común y claro", con aspectos como la evaluación de riesgos obligatorias antes de comenzar cualquier servicio; trabajar en compañía en domicilios con riesgo; la suspensión inmediata del servicio ante cualquier agresión; apoyo psicológico y jurídico real y efectivo; medidas concretas contra usuarios o familias agresoras; formación obligatoria y campañas de sensibilización.

Además, incorpora el compromiso de buen trato, para que las "propias familias pongan en valor el trabajo profesional de las auxiliares" y la creación de un observatorio, que servirá para "monitorizar y avanzar hacia la dignidad laboral que este sector merece".

No obstante, ha añadido Gesto, "este protocolo por sí solo no llega", por lo que ha solicitado organizar una mesa de trabajo en la que participe la Fegamp, los sindicatos, las empresas, los ayuntamientos, las asociaciones de personas usuarias y la Xunta, encargada de dirigirla.

En esta línea, ha demandado "más equipos de valoración en la Xunta, más trabajadoras sociales en los ayuntamientos, coordinadoras en las empresas, formación consensuada, inspección de trabajo, dignidad y prevención, y sobre todo, más reconocimiento".

"EL RIESGO CERO NO EXISTE"

"Los problemas del SAF son estructurales, porque sin recursos, sin cambios normativos, sin coordinación real, el protocolo será tan solo un parche. Este es un sector feminizado, esencial, precarizado e invisibilizado, que merece un plan de peligrosidad porque el riesgo cero no existe", ha subrayado la portavoz del sindicato.

En este contexto, el sindicato ha trasladado que este jueves se reunirán con los delegados del sector para "escuchar sus sugerencias y complementar el documento", que será enviado a la Fegamp a más tardar "este viernes".

También en su intervención, Gesto ha criticado el Bono Cuidado, promocionado por el Gobierno gallego, y que oferta 416 euros a vecinos, amigos o familiares por "sustituir a trabajadoras formadas". Aunque "está bien como complemento, los cuidados tienen que ser profesionalizados" ha enfatizado.