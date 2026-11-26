Paquetes retenidos en Correos en la provincia de Pontevedra - CC.OO.

PONTEVEDRA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. denuncia "el colapso" de las unidades de reparto de Correos en la provincia de Pontevedra, con cerca de 40.000 envíos retenidos de diferente tipo (entre correo ordinario, notificaciones administrativas y paquetería) por "la falta de previsión" de la dirección de la empresa pública para afrontar la campaña electoral.

En un comunicado, advierte de que "el retraso en la entrada de la propaganda electoral ha desbordado la capacidad operativa actual". Considera que los 58 efectivos contratados como refuerzo para cubrir tanto las oficinas de atención al cliente como las tareas de reparto en toda la provincia "resultan claramente insuficientes para absorber el volumen real de trabajo".

Señala como ejemplos de unidades "muy afectadas" son la unidad de reparto 1 (UR1) de Pontevedra y la unidad de reparto 2 en Vigo.

"Esta falta de previsión de la dirección de Correos ha desembocado exactamente en lo que ya advertimos desde CCOO: colapso, prisas y parches improvisados para intentar sacar adelante los compromisos que Correos tiene como empresa pública designada para prestar, entre otros, el Servicio Postal Universal", relata el sindicato, "además de dar soporte a las elecciones generales".

PEOR SITUACIÓN TRAS EL BLACK FRIDAY También denuncia "el abuso que la empresa está haciendo de las horas extra y las horas complementarias, en lugar de contratar". De hecho, prevé que la situación "se agravará a partir del lunes siguiente a los comicios".

"A la plantilla le esperan carros y jaulas desbordados por la paquetería acumulada del Black Friday, además de cientos de notificaciones de organismos públicos y correspondencia ordinaria apilada en cajas dentro de los centros de trabajo", advierte.

Según la información que Correos ha comunicado a esta organización sindical, solo se realizarán 18 contratos de refuerzo para la campaña de Navidad y el Black Friday en toda la provincia. "Después de jornadas agotadoras clasificando miles de envíos electorales de los distintos partidos políticos y repartiéndola bajo la lluvia, los trabajadores y trabajadoras de Correos no se merecen la segunda parte de este despropósito: enfrentarse a una avalancha aún mayor de trabajo por culpa de una gestión deficiente", concluye.