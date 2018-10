Cebreiros (CEP) pide un "empresario en activo" para presidir la CEG

Actualizado 07/03/2018 16:47:03 CET

No ve condiciones para una subida generalizada de salarios, que vincula a la situación de cada sector o empresa

VIGO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, Jorge Cebreiros, ha reclamado este miércoles que la persona que aspire a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)sea un "empresario en activo" y, si los tuviera, renuncie a otros cargos para dedicarle el "cien por cien" del tiempo a dirigir la patronal gallega.

Así lo ha manifestado en un desayuno, en el que ha hecho balance de actividad de la CEP durante 2017 y ha repasado los retos de 2018. Jorge Cebreiros ha reclamado que el candidato o candidata a la CEG sea una persona que conozca la realidad empresarial: "No queremos experimentos, como la gente a la que no le importa subir salarios porque no tiene que pagar nóminas".

También ha reclamado que tenga total dedicación a la organización y que, si los tuviera, renunciase a otros cargos. Según ha señalado, la CEP no va a apoyar a nadie que pretenda "simultanear la presidencia de la CEG con una provincial o sectorial", porque la persona que se haga cargo de la patronal gallega deberá emprender "una tarea de gigantes" para "coser" distintas sensibilidades, territorios, etc.

Además, el presidente de la CEP, quien ha expresado que "ojalá sea una mujer" la próxima presidenta de la CEG, ha insistido en que el candidato o candidata debe ser "de consenso". "Ya se demostró que sin candidato de consenso el proceso está abocado al fracaso", ha sentenciado.

BALANCE Y RETOS

El presidente de la CEP ha hecho balance de la actividad de la organización en 2017, en el que la Confederación ha trabajado en los ámbitos de la visibilización, formación, negociación, proyectos innovadores, y cooperación luso-galaica.

En ese balance, Cebreiros ha dado por zanjado el "tiempo muy duro de desunión" que padeció la patronal pontevedresa a raíz del conflicto generado en las últimas elecciones a la dirección de la Confederación. Según ha subrayado, el último año ha estado caracterizado por la "unanimidad" y la unión.

Asimismo, ha planteado los principales retos y demandas de la clase empresarial para 2018, que pasan por mantener la reclamación de mejores infraestructuras (AVE directo por Cerdedo, inversiones en las autovías, coordinación de puertos, etc.); la rebaja de las cotizaciones sociales para "estimular la contratación" y valorar el aumento de salarios; adecuación al mercado global; o la consecución de un plan de financiación autonómico "equitativo".

Con respecto a los salarios, Cebreiros ha expresado que, si bien el crecimiento de la economía es positivo ("ligeramente mejor en Galicia"), no se dan las condiciones para atender a una subida generalizada de los salarios. Según ha señalado, esa medida debería estar condicionada por la situación de los diferentes territorios, sectores e incluso por la situación singular de cada empresa.

También ha expresado su "preocupación" por "el incremento de la conflictividad laboral en el sector público" que, a su juicio, "se puede contagiar al sector privado".

Por otra parte, ha vuelto a insistir en la necesidad de que los grandes empresarios de la provincia de Pontevedra "den la cara" y se posicionen "en primera fila" para apoyar las reivindicaciones de la CEP. Así, ha vuelto a poner como ejemplo el 'lobby' de apoyo al Corredor Mediterráneo, y ha señalado que la provincia necesitaría "un Juan Roig o un Javier Moll".