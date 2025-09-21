Celanova y familias de víctimas represaliadas piden reconocer el cementerio de San Breixo como lugar de memoria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Familiares de víctimas de la represión durante la Guerra Civil enterradas en el cementerio de San Breixo, en Celanova, junto al Comité de Memoria Histórica de la comarca de Celanova, pedirán que se declare el camposanto como lugar de memoria.

Para ello registrarán este lunes un escrito en la Subdelegación del Gobierno en Ourense coincidiendo con el aniversario de los fusilamientos de los siete asturianos en San Breixo.

Según ha informado en un comunicado el Comité de Memoria Histórica, los restos fueron exhumados en una intervención pionera en la comarca y abrieron el camino a la investigación y localización de familias de las 90 víctimas del fascismo enterradas allí.

También hace seis meses de los actos del 23 marzo para la inauguración del memorial 'Os 90 de San Breixo' en los que "desde la alcaldía de Celanova hasta el Gobierno central y la Xunta se comprometieron a trabajar por el conocimiento y divulgación de la memoria histórica de Celanova".

El momorian honra a los enterrado en San Breixo y, por ello, la declaración como lugar de memoria "es urgente" para "garantizar su protección" de cara a futuras investigaciones y la localización de familias, ya que "muchas desconocían que fueran allí enterrados los suyos".

Tras los actos de marzo realizaron una primera solicitud de declaración con un registro ante la Secretaría de Estado de Memoria. Ahora, amplían esa petición con las solicitudes de los familiares con el objetivo de que los órganos que vayan a estudiar la propuesta entiendan que San Breixo "no es solo un espacio de represión y memoria ampliamente documentado, sino también una demanda social compartida en Celanova y en Galicia".