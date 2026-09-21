Centenares de personas impiden la celebración de un acto de Vox en Santiago: "Aquí no pasa Vox"

Protesta contra acto de Vox en el barrio de Santa Marta, en Santiago - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios centenares de personas convocadas por una veintena de colectivos antifascistas han impedido un acto de Vox en Santiago en el que tenía previsto participar el jefe de la delegación de Vox en la Unión Europea, Jorge Buxadé, lo que ha provocado tensión a las puertas del centro sociocultural Santa Marta, que permanece clausurado tras encerrarse más de 50 jóvenes a media tarde para impedir el acto.

Entre cánticos de "aquí no pasa Vox", "aquí están los antifacistas" y "ninguna persona es ilegal", entre otros, centenares de personas se han manifestado a las puertas de este centro cultural compostelano para mostrar su rechazo a la celebración de este acto, donde se ha desplegado un dispositivo policial que ha separado sin incidentes a los manifestantes y a los simpatizantes de Vox.

En declaraciones a los medios, Buxadé ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se produzcan este tipo de concentraciones y a la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sammartin (BNG), por "cerrar" las instalaciones, de titularidad municipal.

"Esta es la España que quiere Sánchez. La España de la violencia, la España de la confrontación, la España del enfrentamiento", ha reprochado.

Para Buxadé, los hechos suponen la comisión de "diversos delitos, desde el delito de desórdenes públicos y delito de coacciones" al considerar que impiden "el ejercicio de la libertad de un partido político"

Asimismo, ha expuesto que ha reclamado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Subdelegacion del Gobierno en A Coruña que desalojase a los manifestantes para poder desarrollar el acto para el que, según ha afirmado, disponían de todos los permisos, y ha advertido de que pondrán los hechos en conocimiento de la justicia

"Esto es el fin de la democracia en Galicia, el fin de la democracia en España", ha aseverado Buxadé, antes de dirigirse hacia las puertas del centro, donde cortaban el paso los manifestantes y donde ha permanecido hasta las 20.30 horas, cuando ha abandonado el lugar y los manifestantes han comenzado a corear: "Ganamos nosotros" y "El pueblo unido, jamás será vencido".