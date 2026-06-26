Centros gallegos en Venezuela se convierten en una red de ayuda para damnificados: "La unión es la mayor fortaleza"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Centros gallegos en Venezuela se han convertido en las últimas horas en una red de centros de acopio con el objetivo de prestar ayuda a las personas damnificadas tras los terremotos.

La Hermandad Gallega de Venezuela, ubicada en Caracas, ha emitido un comunicado en el que ha detallado que, con el objetivo de dar apoyo inmediato a los afectados, a partir de este viernes las instalaciones funcionarán como lugar de acopio.

De esta forma, ha invitado a toda la comunidad, socios y amigos a "canalizar su solidaridad" mediante esta institución y ha remarcado que "cualquier aporte" es valioso para "quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad". "Hoy más que nunca, la unión es nuestra mayor fortaleza", ha subrayado.

A esta iniciativa también se ha sumado la Hermandad Gallega en Valencia cuyo presidente y cónsul honorario en Valencia, Manuel Fajín, consultado por Europa Press, ha explicado que "están recogiendo insumos".

Los ciudadanos que quieran colaborar pueden aportar alimentos no perecederos, agua potable, ropa, mantas, zapatos e recursos médicos --mascarillas, analgésicos, suero y alcohol, entre otras--.

Así ha explicado que la Hermandad los almacenará y los diferentes organismos de la Gobernación del Estado de Carabobo los distribuirán a "las familias damnificadas".

Manuel Fajín, natural del municipio coruñés de A Baña, ha explicado que en la ciudad de Valencia, perteneciente al estado de Carabobo, los daños "no han sido tan grandes" y ha confirmado que algunos ciudadanos recibieron, minutos antes de los seísmos, un mensaje de alerta.

Fajín también ha mencionado que, a raíz de esta tragedia, no ha podido evitar recordar la sucedida en el estado Vargas --actualmente La Guaira-- cuando en 1999 las intensas lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra.

Asimismo, ha lamentado que la "falta de medios" es muy preocupante ya que, a medida que pasan las horas, la posibilidad de encontrar a gente con vida es más complicada. Finalmente, ha apuntado que está en contacto con la Xunta, así como con organismos dependientes del Gobierno central.