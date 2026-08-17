La Guardia Civil mantiene el blindaje en la 'rave' ilegal de La Granja para impedir acceder a nuevos vehículos

Rave ilegal en La Granja (Cáceres) - EUROPA PRESS

LA GRANJA (CÁCERES), 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene un dispositivo de "blindaje completo" para impedir la llegada de más personas y vehículos a la macrofiesta no autorizada que se celebra en la provincia cacereña, concretamente en la localidad de La Granja, con el fin de garantizar el orden público y la seguridad vial.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la Comandancia de Cáceres, Rocío Moreno, ha explicado que las patrullas lograron contener inicialmente el flujo de llegada, pero los asistentes terminaron accediendo "campo a través" tras romper la alambrada de fincas colindantes.

Moreno ha señalado que la acumulación de transportes llegó a cortar la autovía A-66, lo que obligó a priorizar la circulación de la vía y reordenar el despliegue alrededor del lugar.

En este sentido, la Guardia Civil calcula que en el recinto permanecen "en torno a unas 3.000 personas" y entre "1.000 y 2.000 vehículos". Aunque se ha observado la salida "puntual" de algún coche, la portavoz ha confirmado que los agentes van a "permanecer en la zona" de forma continua hasta que el evento concluya y se produzca el desalojo total.

Respecto a los riesgos de la concentración, Moreno ha subrayado que la fiesta "carece de autorización", por lo que las vías cortadas se mantienen reservadas únicamente para el paso de patrullas y servicios de emergencia.

Hasta el momento, el balance del operativo deja una persona detenida durante "los primeros días", además de denuncias por tenencia de drogas e infracciones de tráfico. No obstante, ha detallado que la mayoría de las intervenciones están siendo "auxilios sanitarios".

Por último, la portavoz ha asegurado que dispone de "efectivos y recursos suficientes" para gestionar la situación. Pero si en algún momento puntual se necesitan más patrullas, "la central moviliza patrullas cercanas en la zona" e irán "cubriendo cualquier incidencia".