Cerdedo-Cotobade, gobernada por el PP, presenta recurso de alzada contra cuatro parques eólicos autorizados por la Xunta

PONTEVEDRA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, el popular Jorge Cubela, ha ordenado al equipo jurídico del Ayuntamiento presentar un recurso de alzada frente a las autorizaciones recientemente concedidas por la Xunta a los parques eólicos de Campo das Rosas, Aas Penizas, Porto Vidros y Os Cotos.

Cubela ha convocado a una reunión de urgencia para este mismo miércoles a las comunidades de montes afectdas, con la intención de comunicarles esta decisión a los responsables vecinales y seguir "coordinando" con ellos las acciones necesarias para oponerse a la instalación de proyectos eólicos.

Con esta decisión, según indica el Ayuntamiento, se produce la actuación en el momento "procedimental adecuado", tal y como se había acordado en las diferentes reuniones de trabajo mantenidas entre el alcalde y los representantes vecionales de las comunidades de montes afectadas.

ADEGA

Por otro lado, Adega busca recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el macroproyecto de 23 eólicos que la Xunta ha aprobado en "el corazón de Os Ancares".

Para ello, llama a la colaboración ciudadana a través de la campaña de donación 'Ti Podes Paralos!', para emprender acciones judiciales contra los proyectos eólicos situados sobre: Serra de Piñeira, Serra do Colmo, Serra do Furco y Chao do Marco, que suman un total de 23 aerogeneradores en su conjunto.

El objetivo es recaudar los fondos necesarios para la interposición de recursos contencioso-administrativos contra el actual modelo eólico "depredador e insostenible".