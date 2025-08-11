Cerrada la piscina pública de Monterroso (Lugo) por la aparición de heces

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La piscina pública de Monterroso (Lugo) ha sido cerrrada este lunes sobre las 18.00 horas de la tarde por la aparición de heces en su vaso principal.

El alcalde de la localidad, Eloy Pérez, consultado por Europa Press, ha confirmado la aparición de los excrementos, que han sido localizados por el personal de mantenimiento de la piscina, que se encontraba abarrotada de gente.

Tras evacuar a todos los asistentes han procedido a cerrarla, en vistas a realizar los protocolos de desinfección sanitarios.

Pérez ha asegurado que desconocen si se debe al reto viral que se ha popularizado por toda España y ha afectado a más de 300 piscinas públicas y privadas, o a un problema de incontinencia.

En cualquier caso, ha explicado que pedirá colaboración a los bañistas para averiguar información y trasladarsela a las autoridades. Asimismo, ha lamentado este suceso, que se ha producido en medio de una ola de "calor sofocante"

Este caso se une al de Xinzo de Limia (Ourense) --piscinas que reabrieron esta misma tarde-- y al de los municipios coruñeses de Ordes y Moeche.