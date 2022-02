El CES pide a la Xunta que "aclare" si la aplicación del canon del agua supone "un incremento" de las cargas económicas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consello Económico e Social (CES) ha informado sobre la futura Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua de Galicia, que impulsa la Xunta, y reclama a la "normativa debería clarificar si la aplicación de los canons supone un incremento de la carga financiera qeu tanto los ayuntamientos como la ciudadanía tienen que soportar".

Precisamente, esta cuestión es una de las principales denuncias que realizaron en sus alegaciones los ayuntamientos durante el proceso de exposición pública, al respecto de lo que el Gobierno gallego siempre ha aclarado que se trata de una reorganización de tributos, pero asunto que para el Consello Económico e Social no queda clarificado en la norma y se debe aclarar.

Además, el CES también considera "imprescindible" que la normativa "garantice" que parte de los importes económicos recaudados por la prestación de servicios de gestión del agua (canons) "reviertan siempre en la mejora del servicio y de las infraestructuras necesarias para su prestación".

En sus consideraciones generales, el CES considera que, con el actual marco legislativo, "existe la posibilidad de cobrarle un canon de abastecimiento a las personas y entidades con captaciones propias y, de manera particular, a las explotaciones agrícolas y ganaderas". En este sentido, sostiene que "no tiene justificación que aquellos que no reciben ningún servicio de abastecimiento, tengan que pagar por un canon".

Además, advierte de que esto "impacta principalmente en el ámbito rural", en el que sería preciso desarrollar políticas específicas para garantizar el abastecimiento de todas las viviendas y actividades, pero "lo último" que se necesita es "una carga fiscal más, por un servicio que no perciben".

"UNA PERSPECTIVA MÁS AMPLIA"

Además, el CES llama la atención sobre la "necesidad de adoptar una perspectiva lo más amplia posible" de la problemática del ciclo integral del agua. Singularmente, añade, "se echa en falta la referencia expresa a un análisis de todos los recurso hídricos", incluidos los recursos naturales a nivel de la cuenta hidrográfica, que es la unidad y la escala "necesaria" del análisis hidrológico.

Asimismo, añade, a lo largo de la exposición de motivos y del texto de ley se habla de los servicios urbanos de agua de abastecimiento y saneamiento (depuración), pero "se echan en falta" referencias al drenaje urbano y de la gestión de aguas pluviales, "obviando los problemas de las redes unitarias de sumideros y los problemas de las escorrentías contaminada", cuando el sistema de drenaje "también requiere inversión, gestión y recuperación de costes".

Entre otras cuestiones, el CES considera "necesario", además, hacer referencia expresa a la normativa que regula y establece el papel de Augas de Galicia y los mecanismos de control de consumo de recursos hídricos que puedan condicionar o comprometer abastecimientos domésticos, así como de actividades que puedan resultar contaminantes o afectar a la calidad de las aguas o comprometer los caudales ecológicos.

CUESTIONES FORMALES

Más allá de la cuestión del contenido de la normativa, el CES también pone pegas a cuestiones formales del texto, como que se incluyan en la numeración letras que no están el abecedario en gallego o el uso incorrecto de verbos como ostentar y contemplar.

También afea el uso incoherente o incorrecto de las mayúsculas y minúsculas para la misma realidad o que se emplee la fórmula "disposicións derradeiras", cuando lo correcto, de acuerdo con la Academia Galega, es "disposicións finais".