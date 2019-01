CESM cree que la falta de médicos "no es tan grave" y ve "populista" abrir PAC "ineficientes" por "contentar" a alcaldes

Publicado 09/01/2019 13:56:46 CET

Lamenta el "tiempo de consulta que se pierde" al desplazar profesionales y critica al "padre que lleva al niño a música a 4 kilómetros pero no al pediatra"

El presidente de CESM-Galicia, José María Escudeiro, ha sostenido este miércoles que la falta de médicos en la Comunidad, aunque real, "no es tan grave como se está manifestando", al tiempo que ha pedido a la Administración gallega "decisiones valientes" teniendo en cuenta que es "populista" el abrir PAC "ineficientes" y poco dotados de recursos únicamente para "contentar a determinados ayuntamientos o a determinados alcaldes".

"No se puede tener 400.000 PAC con un equipo –de médico-enfermero-, porque ese PAC es ineficiente. Todos queremos un aeropuerto en la puerta de casa, pero eso es ineficiente", ha dicho el sindicalista, que ha comparecido en la Comisión de investigación sobre las consecuencias de los recortes en sanidad que se sigue en el Parlamento, en representación de la coalición CESM-O'Mega.

En esta línea, Escudeiro ha culpado a la Administración de "no ser capaz de poner de una vez encima de la mesa" que, además de derechos, "los ciudadanos tienen deberes", que "nunca se le recuerdan". Así, ha instado a los ciudadanos a entender que se está "en una situación" de crisis en la que se deben priorizar las medidas "más eficientes".

Esta cuestión la ha sacado a relucir en relación a los PAC gallegos y a su dotación, para los cuales "muchas veces se toman medidas que no son las más adecuadas" si no que son "populistas" y que pasan por tener "muchos PAC, pero no dotados".

José María Escudeiro, que ha comparado esta situación a la de un tren de alta velocidad que se ve obligado a hacer numerosas paradas, ha criticado que a través de los PAC se intente "contentar a determinados ayuntamientos y a determinados alcaldes sin tomar las decisiones que deberían ser las profesionales". Con ello, ha apostado por mantener PAC "donde son necesarios" y con una dotación de personal que sea "eficiente", centros "resolutivos, aunque el paciente "se tenga que desplazar algo más".

"Pedimos que realmente conciencien a los ciudadanos de que no el que más grita es el que tiene la razón", ha dicho el presidente de CESM, que ha advertido de que en ocasiones "hay dos gritando y 80 callados y se les hace caso a los dos que están gritando".

SABER LAS NECESIDADES

Para el sindicato, en Galicia en la actualidad existe un déficit de profesionales, aunque "no es tan grave como se está manifestando" y ha atribuido esta situación a que "se están escuchando solo las voces que más gritan". Frente a esto, ha apostado por "diálogo" con el conjunto de la profesión.

Lo "primero que hace falta saber", ha indicado José María Escudeiro, es los profesionales que tiene la sanidad gallega y "cómo están distribuidos". "Y, sabiendo las necesidades, sin consideraciones políticas, solo técnicas, sabremos si necesitamos más o menos", ha explicado el presidente de CESM, que ha alertado también sobre la posibilidad de que incrementar plazas MIR de forma "indiscriminada" repercuta en un "deterioro" de la formación, un punto apuntado por el diputado popular Aurelio Núñez Centeno en su turno de réplica.

Asimismo, Escudeiro ha criticado la tasa de reposición de facultativos, un elemento que "depende del Gobierno central y contra el que los sindicatos están "peleando", mientras que el Gobierno autonómico "está haciendo todo lo posible para paliarla dentro de lo que es legalmente aceptable", ha dicho.

En el ámbito de los pediatras, el representante de CESM-O'Mega en la comisión ha asegurado que el conselleiro de Sanidade está "muy preocupado" con esta cuestión, a la que está "buscando salidas". No obstante, ha señalado el "absurdo" de tener pediatras a tiempo parcial que comparten asistencia en varios centros teniendo el cuenta "el tiempo de consulta que se pierde porque el que se está desplazando es el profesional y no el paciente".

"El padre, que es capaz de llevar al niño a música a cuatro kilómetros, ¿no es capaz de llevarlo al pediatra a cuatro kilómetros?", ha preguntado Escudeiro, que ha vinculado este campo a "la educación del paciente".

DIÁLOGO Y VOLUNTAD DE REVERTIR LA SITUACIÓN

Tras apuntar la influencia de decisiones del Gobierno central en la situación actual, José María Escudeiro ha lamentado que, en el caso gallego, "el momento en que se estaba exigiendo mayor implicación a los facultativos dentro del sistema coincidió con una mala época en la consellería", con la figura al frente de Rocío Mosquera, que "rompió el diálogo totalmente de una manera agresiva".

"Los profesionales nos hemos visto ninguneados o marginados", ha subrayado el sindicalista, que ha reconocido, no obstante, la labor de Jesús Vázquez Almuiña al frente del departamento, quien ha "demostrado una capacidad de diálogo importante" y "disposición a solucionar temas pendientes". "Actualmente hay diálogo y hay voluntad, y vemos un esfuerzo por intentar revertir la situación", ha zanjado.

6.000 NUEVAS ENFERMERAS

En la sesión de este miércoles ha comparecido también en la Comisión de investigación la secretaria general de Satse en Galicia, Carmen García Rivas, que ha cifrado en 6.000 las enfermeras adicionales que necesitaría la Comunidad para reducir las ratios y ofrecer una mejor calidad asistencial.

España, ha criticado la representante sindical, está "en puestos de cola" con respecto a la media europea de número de enfermeros, y, aunque ha defendido su capacidad profesional para asumir "muchos roles", ha indicado que esto no será posible si no se incrementa el número de efectivos.

En los últimos años, ha destacado la secretaria general de Satse en Galicia, "se han optimizado los recursos humanos", pero "en el sentido peyorativo, en el sentido del abuso", lo que ha llevado a un "colapso" que se plasma y adquiere mayores dimensiones en "atención primaria" a pesar del "esfuerzo" de los trabajadores.

A la no "reposición de profesionales", García Rivas ha añadido las contrataciones "a media jornada" de personal de enfermería para "sustituir a un profesional que trabaja a jornada completa", una "medida economicista" que promueve el "ahorro a costa de los trabajadores" y tiene "repercusión directa en la asistencia".

En cuestiones particulares, la sindicalista ha reclamado que se doten de forma "suficiente" las unidades de atención temprana". "No se pueden considerar tal cuando un profesional solo puede atender 20 minutos a la semana a un niño con necesidades especiales", ha apuntado, lo que obliga a los padres a "recurrir con frecuencia a la iniciativa privada".

Del mismo modo, ha destacado las necesidades en el campo de la geriatría y de los centros sociosanitarios, y la "saturación" de pacientes por enfermero en turnos nocturnos y de fin de semana, que afectan al "índice de seguridad del usuario".

Pacientes como los crónicos, ha explicado Carmen García Rivas, "pueden ser llevados perfectamente por una enfermera o enfermero", que derivaría al médico en caso de detectar una anomalía, pero no podrá materializarse si no se incrementa personal. "Estamos en situación de asumirlo siempre que tengamos los recursos suficientes", ha zanjado.