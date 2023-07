Chega a porto en Irlanda a tripulación rescatada do 'Novo San Juan', que declarará ante as autoridades

Os tripulantes atópase "todos ben" e "tranquilos"

LUGO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Os 15 tripulantes do pesqueiro de Burela (Lugo) 'Nuevo San Juan', rescatados o pasado domingo polo tamén galego 'Nuevo Confurco' após sufrir un incendio en Gran Sol, chegaron ao porto irlandés de Castletownbere.

En declaracións a Europa Press, o xerente da Organización de Produtores Pesqueiros do Porto de Burela, Sergio López, explicou que os tripulantes chegaron sobre as 8,30 horas deste luns. Atópanse "todos ben" e "tranquilos".

Agora, poranse a disposición das autoridades para narrar o sucedido e o patrón realizará a coñecida como protesta de mar, a manifestación formal do ocorrido en caso de sinistro.

Explica que a tripulación está conformada por 15 persoas de diferentes nacionalidades, entre os que se atopan galegos, indonesios e suramericanos.

Acerca das causas do incendio no buque, López apunta que "cando hai un incendio parece ser que o lóxico sexa por un tema eléctrico", pero deixa claro que "só hai suposicións", polo que pide esperar á investigación para coñecer as causas.

INCENDIO

Salvamento Marítimo recibiu un aviso do 'Nuevo San Juan' pouco despois das 07,00 horas do pasado domingo no seu centro de Fisterra por un incendio a bordo mentres faneaba en augas do Gran Sol, en zona SAR británica. Con esta información, Salvamento informou o seu homólogo no Reino Unido, que desviou a varios buques á zona.

Sobre as 07,45 efectuouse o rescate polo 'Novo Confurco' --pesqueiro con porto basee en Vigo--, que evacuou a todas as persoas en bo estado a bordo de dúas balsas salvavidas.

O 'Nuevo San Juan' é un palangreiro de fondo que está activo desde maio de 1999 e pertence ao censo unificado da frota de NEAFC, realiza a súa actividade en augas do Gran Sol e de Francia (golfo Biscaia), dedicado especialmente ás capturas de pescada de pincho. Ten 31,5 metros de eslora.