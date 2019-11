El Chicle: "Mi intención no era matarla"

Actualizado 12/11/2019 14:07:55 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

José Enrique Abuín ha asegurado este martes, a preguntas de la fiscal, que Diana Quer lo sorprendió en A Pobra mientras robaba gasóleo de un camión y que la "confundió" con una feriante, por lo que tuvo "miedo" de que le "delatara", pero que el homicidio fue accidental: "Mi intención no era matarla".

Ante el jurado popular en la primera sesión del juicio por el asesinato de la joven madrileña, 'El Chicle' ha asegurado que esa noche salió a robar gasóleo y que se encontró con la joven, que regresaba a casa tras asistir a las fiestas de la localidad, cuando portaba dos garrafas.

Ya que tenía antecedentes por narcotráfico y estaba pendiente de entrar en prisión si volvía a delinquir, Enrique Abuín ha afirmado que tuvo "miedo" a que la joven le "delatase" y "tener problemas con los gitanos", ya que la confundió con uno de los "feriantes".

Por ello, le "echó la mano derecha al cuello" y la cogió por detrás con la izquierda, sin "darse cuenta de la presión que hacía". "Cuando me di cuenta, no se movía, la golpee en la cara dos veces, pero no se movía. Mi intención no era matarla", ha añadido.

En todo caso, ha negado que metiese a Diana por la fuerza, aún viva, en su coche, que le quitase el móvil o que tuviese otra intención que el robo, admitiendo que, en todo caso, no avisó a la Policía al ver que no se movía. "Sé que lo hice mal, pero lo hice así", ha añadido.