El choque en cadena de varios vehículos obliga a cortar la A-54 en Santiago

Retenciones de hasta 1 kilómetro en la A-52, en Ourense, a causa de un accidente

Colisión en cadena en Santiago.
Colisión en cadena en Santiago. - DGT
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 11 septiembre 2026 10:05
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La colisión en cadena de varios vehículos ha obligado a cortar la Autovía Lugo-Santiago (A-54) a su paso por Compostela, en Lavacolla. El accidente, según informa la Dirección General de Tráfico, se ha registrado en el punto kilométrico 85.

   El servicio de emergencias del 112 Galicia ha trasladado que, por ahora, ninguna persona solicitó asistencia médica ni rescate, aunque sí ha constatado que hay varios vehículos afectados.

   Para actuar ante el siniestro se ha dado aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a efectivos de los bomberos de Santiago, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local.

HASTA 1 KILÓMETRO DE RETENCIONES EN OURENSE

   La DGT ha informado también de que, en Ourense, un accidente ha complicado la circulación en la A-52, en el entorno de Outariz, sentido Vigo.

   El siniestro, registrado en el punto kilométrico 231 de la autovía, ha generado hasta un kilómetro de retenciones.

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