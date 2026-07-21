Científicos destacados ofrecerán conferencias en el Revenidas de Vilaxóan como programación del CERN Festival Programme

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Científicos destacados ofrecerán conferencias durante el Festival Revenidas, que se celebra del 10 al 13 de septiembre en Vilaxoán (Pontevedra) con motivo de la participación de Galicia por primera vez en el programa del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) para divulgar la ciencia en festivales musicales de toda Europa.

La sede del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), centro mixto de la USC y la Xunta de Galicia, ha acogido este martes la presentación del CERN Festival Programme, actividad promovida por el propio IGFAE y el Festival Revenidas, en colaboración con la CERN & Society Foundation y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), y el apoio da Xunta de Galicia.

En el acto, del que ha informado tanto el IGFAE como la Xunta en sendos comunicados, han estado presentes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez; la vicerrectora de Cultura, Lingua e Patrimonio da USC, Ana Cabana; el director del IGFAE, Carlos Salgado; la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo Queijo; el director festival Revenidas, Xoán Quintáns, y el investigador dek IGFAE Jose Edelstein, que será uno de los ponentes en el escenario 'Ondas e Partículas'.

En su intervención, el conselleiro de Ciencia ha destacado que se trata de una propuesta óptima para llevar la ciencia a nuevos espacios y públicos y para concienciar de la potencia de la I+G+i. "Se trata de acercar el conocimiento científico de manera accesible y participativa y este tipo de actividades contribuyen, a mayores de reforzar la divulgación, a atraer talento científico a nuestra Comunidad", ha indicado Román Rodríguez.

CHARLAS DE PRESTIGIOSOS CIENTÍFICOS

En el espacio científico denominado 'Ondas e partículas' que se ubicará en el Festival Revenidas en el mes de septiembre participarán nombres de referencia en la divulgación y en la investigación en Galicia y en España, como Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático y presentador del programa Órbita Laika de TVE; Verónica Bolón, investigadora de la Universidade da Coruña y premio Nacional de Investigación María Andresa Casamayor.

Además, estarán los investigadores del IGFAE Juan Calderón Bustillo, Marta Reina Campos y el propio José Edelstein; así como personas con amplio seguimiento en las redes sociales, como Adrián García (El Físico Barbudo), que hablará sobre la física que hay detrás de los pogo en los conciertos; o la investigadora del CERN Paula Desiré, que abordará las claves físicas detrás de la protonterapia.

En este 2026 el CERN Festival Programme cumple 10 años y, además de Galicia, tendrá escenarios en el Reino Unido, República Checa, Dinamarca, Alemania y Texas (Estados Unidos).

FUTURO ACELERADOR DE PARTÍCULAS

La Xunta ha destacado que el IGFAE cuenta con una larga experiencia y trayectoria de cooperación con el CERN. En estos momentos, Galicia trabaja para conseguir montar en la Comunidad un prototipo para el futuro acelerador de partículas del CERN, uno de los proyectos científicos y tecnológicos más ambiciosos de los próximos años en el ámbito internacional. Más de 130 empresas y agentes de I+D+i han demostrado su interés para participar en este proceso, que involucrará a distintos países.

El futuro colisionador será una infraestructura científica de más de 90 km de circunferencia bajo la frontera entre Francia y Suiza, clave para impulsar avances en ámbitos con aplicación directa en la sociedad como materiales superconductores, aceleradores y detectores para uso médico, energía o sistemas de transmisión eléctrica.