Cientos de docentes rodean la sede de la Xunta en Santiago para pedir "un giro" en las políticas educativas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de docentes se han manifestado este martes en Santiago de Compostela y han rodeado la sede de la Xunta para pedir "un giro" en sus políticas educativas. Portando calabazas --para simbolizar el "suspenso" de la Xunta en materia educativa-- y haciendo sonar silbatos y cazerolas, el profesorado ha denunciado este martes su "hartazgo".

En declaraciones a los medios previas al inicio de la manifestación, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha asegurado que "ya no es una cuestión de derechos, sino de dignidad" y ha instado a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP a "ponerse del lado del profesorado y dejar de invertir en empresas privadas e invertir en lo público".

"Queremos una enseñanza pública viva, de calidad, en gallego e integradora", ha insistido Arroxo. Por su parte, la secretaria de Acción Sindical del STEG, Comba Campoy, ha insistido en que "el profesorado está harto y no queda otro camino que salir a las calles hasta que el señor Román Rodríguez se digne a atenderlos".

La manifestación, convocada por la CIG y STEG, ha arrancado en torno a las 12.00 horas y, una hora después, los participantes continuaban rodeando la sede de la Xunta con pancartas en las que se podía leer 'Conselleiro dimisión'; 'A mestra neutral está ao servizo do mal'; 'A mestra loitando tamén está ensinando' y 'Non, non, á masificación'.

'O ENSINO NON SE VENDE'

Entre cánticos como 'Román dimite, o ensino non te admite'; 'O ensino non se vende, deféndese'; 'Ensino público e de calidade' y 'Román escoita, o ensino está en loita', entre otros, los manifestantes también han hecho sonar panderetas, silbatos, cacerolas e incluso dos personas han realizado el recorrido con calabazas de cartón en su cabeza en las que se podía leer 'Rueda' y 'Román'.

En vísperas de 'Samaín', Arroxo ha recordado que esta festividad simboliza la "unión" entre el mundo de los muertos y el mundos de los vivos y ha señalado que el Partido Popular "quiere una enseñanza pública en el mundo de los muertos, pero los docentes no".

"Los docentes, el alumnado y las familias estamos hoy aquí para decir que está más viva que nunca la enseñanza pública y que vamos a seguir luchando para que siga viva y para que tenga calidad", ha defendido la secretaria nacional.

Así, los cientos de manifestantes han rodeado el edificio Administrativo de San Caetano con calabazas en sus manos "para simbolizar el suspenso a la Consellería; un suspenso en lengua gallego, en atención a la diversidad, por la dotación de profesorado de PT y AL y por el hecho de que los orientadores atiendan a más de 500 alumnos".

Al final del recorrido la protesta se ha fusionado con una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes contra el acoso escolar y que, tras llegar al edificio Administrativo de San Caetano, se ha sumado a los docentes al grito de 'Ensino público y de calidade'.

REIVINDICACIONES DE LA HUELGA

Así, este martes han comenzado las 48 horas de huelga convocadas por los sindicatos CIG y STEG en toda la enseñanza media desde infantil hasta Bachillerato, además de la Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial --conservatorios, escuelas de idiomas, escuelas de artes--.

En concreto, la CIG ha informado de que está convocado un colectivo de más de 30.000 docentes entre funcionariado de carrera, interino y sustituto con incidencia en 374.043 estudiantes, sin contar el alumnado de régimen especial, es decir, cerca de 400.000.

Entre las reivindicaciones figura la baja de ratios en el inicio de todas las etapas educativas a partir del próximo curso 26/27; la recuperación del horario lectivo recortado en 2011 y en 2012 también a partir del próximo curso y "fin de la discriminación horaria en los CIFP y centros de enseñanzas artísticas".

Así como "medidas concretas que garanticen una correcta atención a la diversidad"; un plan real de eliminación de burocracia que lleve aparejado, entre otras medidas, un incremento de la dedicación horaria para equipos directivos, coordinaciones y tutorías.

Y mejoras retributivas y reducción de la jornada laboral a partir de los 55 años y recuperación de las licencias por formación retribuidas, entre otras.

Con todo, los sindicatos convocantes de la huelga llevarán a cabo este martes una marcha bajo el lema 'Viramos San Caetano' con el objetivo de "darle un giro a las políticas de la Xunta" y el miércoles desarollarán manifestaciones hasta las Delegaciones provinciales de la Consellería.

1022092.1.260.149.20251028160345