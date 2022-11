La CIG alerta del aumento de denuncias por acoso sexual en el Servicio de Ayuda en el Hogar

Presenta una campaña con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

A CORUÑA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha alertado de la existencia de "cierta tolerancia" en las empresas con el acoso laboral, especialmente contra aquellas personas "que ejercen su derecho de conciliación a raíz de la maternidad" y también del aumento de las denuncias por acoso sexual en el Servicio de Ayuda en el Hogar, un dato que las responsables del área de la Mujer han vinculado con la mayor disposición a denunciar.

Así lo han expuesto, en la presentación de la campaña de la central sindical con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra el 25 de noviembre, la secretaria confederal das Mulleres de CIG, Nicolasa Castro, y la secretaria comarcal das Mulleres, Margarida Corral.

Nicolasa Castro ha asegurado que "la inmensa mayoría de las situaciones de acoso no se denuncian porque algunas no son reconocidas como delito". "Si son cosas leves, las mujeres callamos pensando que es la sociedad que nos tocó vivir", ha manifestado para alertar de este tipo de enfoque.

Por su parte, Margarida Corral ha asegurado que en los últimos años están detectando "muchas denuncias de acoso sexual" en el Servicio de Axuda no Fogar (SAF). "Quizás por una mayor concienciación de esa tolerancia cero contra las violencias", ha añadido.

A ello, ha sumado las propias condiciones de trabajo en este sector que hacen, ha apostillado, que se den más estos casos. Mientras, ha lamentado que la persona usuaria que comete el acoso "no se le quite el derecho al servicio porque no está en la legislación y esa es una de las batallas que estamos dando para hacer un cambio".

En el caso del ámbito deportivo o de grandes corporaciones, ha aludido a los que quedan "en un cajón" y que ha vinculado también con el hecho de que sean empresas externas las que gestionen estas cuestiones. "Muchas veces se infravalora la importancia que tienen esas conductas", ha sentenciado también.

Ambas dirigentes sindicales han instado a denunciar los casos, mientras que han apelado a la "responsabilidad" de las empresas para prevenirlos y poner freno a los que se denuncien y que no queden en "papel mojado".

CAMPAÑA

Lo han hecho en la presentación de una campaña que la CIG desarrolla este año con el lema 'Trabajo digno y sin violencias". Al hilo de ella, han incidido en que hay "un fuerte vínculo entre las condiciones de trabajo" de las mujeres, "que no mejoran con las reformas laborales y el respeto que merecemos como personas". También han denunciado que la "norma mayoritaria" es en este colectivo el que tengan "las mayores tasas de desemplo y los salarios más bajos".

En cuanto a los actos programados por la CIG, celebrarán en A Coruña el Encuentro Nacional de Mujeres para secundar, a partir de las 12,00 horas, una manifestación desde el Edificio de Sindicatos hasta la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC). También han hecho un llamamiento a sumarse a las movilizaciones convocadas para el 25 de noviembre por la Marcha Mundial das Mulleres.