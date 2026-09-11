La CIG denuncia discriminación en la carrera profesional a sus trabajadoras en reducción de jornada para conciliar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La CIG denuncia que la Xunta discrimina en la carrera profesional a sus trabajadoras que tienen aprobada una reducción de jornada por motivos relativos a la conciliación de la vida familiar y la laboral.

"Facenda, por ahorrar dos duros, incumple toda la normativa de igualdad situándonos en la prehistoria de los derechos de las mujeres trabajadoras", critica la central nacionalista a través de un comunicado de prensa.

En la nota, asegura que trabajadoras de la Xunta "acaban de ver denegado el grado de carrera profesional por no alcanzar el tiempo necesario para su concesión, pese a que su antigüedad en la administración era más que suficiente".

Explica que "una vez conseguida la aclaración del departamento de Emprego Público", la causa que les indica es que "el tiempo en reducción de jornada por conciliación no se está contabilizando, solo se está contando lo efectivamente trabajado".

La organización lamenta la "dupla penalización" de estas personas por la reducción de salario y también en la carrera profesional y se pregunta "quién está al mando de este barco", por la Xunta.

"Para qué sirve tener un plan de igualdad si no se cree en la igualdad? Quién da este tipo de órdenes discriminatorias? Dónde está la formación del personal responsable y de trabajadores en materia de igualdad para que esto no pueda suceder?", interroga.

Por eso, pide que la Xunta "corrija" estas prácticas y que haga "real y efectiva la igualdad". De no ser así, advierte, irá a los tribunales a denunciar a la Dirección Xeral de Emprego Público y al resto de consellerías que no están contabilizando la reducción de jornada por violación del derecho fundamental a la igualdad por razón de género en la promoción profesional y en el salario".