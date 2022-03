CIG-Ensino se concentra en San Caetano para demandar la cobertura total de bajas en centros educativos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Delegados de CIG-Ensino se han concentrado este miércoles frente a la sede de la Xunta de Galicia, en San Caetano, para solicitar la cobertura de todas las bajas en centros educativos.

Según ha explicado el sindicato, desde comienzos de mes se están borrando "todos los días" una media de más de 20 bajas solicitadas por los centros educativos de la plataforma en la que se actualizan.

En concreto, aseguran que se eliminan todas las bajas que no superen los 10 días. "Hace falta recordarle a la Consellería que si un equipo directivo sube una vacante es porque la necesita, por lo que está vulnerando el legítimo derecho del alumnado y del centro educativo a recibir la atención que necesitan", han defendido.

Así, explican por ejemplo que, en la mañana de este martes (entre las 9,00 y las 12,00 horas) se produjeron 41 vacantes en el cuerpo de maestras, "de las cuales adjudicaron 13, borraron otras 13 y 15 aún seguían pendientes". En Secundaria, continúan, de 26 vacantes que había a las 10,00 horas, adjudicaron 10 y quedaban pendientes 5 a las 13,00 horas, "por lo que las otras 11 desaparecieron en esas tres horas".

El sindicato denuncia además que esta situación se hace aún más grave porque la Consellería llama dos días a la semana --martes y viernes--, "con lo que muchas bajas que serían cubiertas, aún con las limitaciones impuestas por la Administración, no lo son, ya que cuando llega el día del llamamiento ya pasaron demasiados días desde que los centros subieron la necesidad de ese relevo".

Se opera así, asegura CIG-Ensino "para no hacer un nombramiento por unos pocos días y ahorrar costes en personal que es el fin último de este modo de actuación".

Han señalado además que con estas prácticas "no se cumplen las medidas anti-covid". "Desaparecen, por ejemplo, los grupos burbuja, ya que el profesorado de guardia tiene que pasar por numerosas aulas, situación que se agrava aún más en la enseñanza infantil y en educación especial ya que en muchos casos el alumnado o no lleva mascarillas o no las lleva bien colocadas", explican.

PIDEN UNA RECTIFICACIÓN URGENTE

Es por esto que la CIG solicita que las vacantes en educación especial o de atención a alumnado con NEAE se cubran en el mismo día, así como una "rectificación urgente" en la política de coberturas en general y que los llamamientos se hagan todos los días.

Asimismo, han animado a los centros educativos a que sigan subiendo todas las vacantes que necesiten, "incluso que las vuelvan a subir después de que se las borren".