CIG rechaza el plan de voluntariedad propuesto en Mesa Sectorial por el Sergas, al que afea que solo presente "parches"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La CIG-Saúde ha mostrado su rechazo al documento presentado en la reunión de la Mesa Sectorial del pasado 5 de diciembre para regular la voluntariedad, al entender que la Consellería de Sanidade continúa "sin abordar de manera profunda la crisis en Atención Primaria y se dedica a aplicar simples parches que no aportan soluciones reales".

Para el sindicato, antes de establecer cualquier regulación sobre la voluntariedad resulta "imprescindible" garantizar unas condiciones laborales dignas. "Sin esto, advierten, no habrá personal dispuesto a asumir voluntariedad", destacan.

Además, la central nacionalista defiende que debe quedar recogido que la voluntariedad constituye la última opción, siempre después de agotar las listas de contratación y cuando las plazas estructurales no se cubran.

Sin embargo, apuntan, en el borrador entregado se incluye al personal de enfermería "en una situación que no se corresponde con su realidad de disponibilidad". En el caso del PAC, la CIG incide en que hace falta resolver de inmediato el problema del cómputo de jornada.

"Llevamos años denunciando que se está recortando tiempo laboral al personal de este ámbito y no es aceptable que al disfrutar de un permiso o estar de baja por IT se deba jornada".

PLAN DE ORDENACIÓN

Por ello, solicitan la elaboración de un plan de ordenación que tenga en cuenta el criterio de un máximo de 30 atenciones urgentes por turno y equipo para dimensionar adecuadamente los equipos de los PAC. En la atención común, destacan que el personal sufre agendas interminables, teniendo que prolongar su jornada muchas veces más allá del horario laboral.

"Es necesario un plan de ordenación realista: analizar cargas de trabajo definiendo agendas de máximo 28 consultas, definir necesidades, etc. Y hay que revisar las carteras de servicio de todas las categorías, incorporar los recursos necesarios y eliminar burocracia innecesaria. Solo así mejorará la carga laboral", valora el sindicato.

Consideran que con esta propuesta el SERGAS "comienza la casa por el tejado", puesto que primero se deben identificar las necesidades reales y aplicar soluciones urgentes. Por ello, reclaman que se aplace la regulación de la voluntariedad hasta mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal de Atención Primaria, que se establezcan criterios basados en la equidad y que se cuente, en primer lugar, con el personal disponible en las listas de contratación.