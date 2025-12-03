La CIG tacha a la Xunta de "inoperante" e "irresponsable" por no mediar antes de la huelga del servicio de transporte

Representantes de UGT, CIG y CCOO - JULIO PÉREZ

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha tachado a la Xunta de "irresponsable" e "inoperante" por no ejercer el papel de mediador en el conflicto activo entre patronal y trabajadores de las empresas de autobús antes del inicio de la huelga del servicio de transporte .

Así pues, CIG, UGT y CCOO han anunciado la paralización de este servicio en toda la provincia de A Coruña para los días 5, 12, 15 y 19 de diciembre por, según ellos, las condiciones a las que se ven sometidos los conductores de autobús.

Estas condiciones, entre las que aseguran que se encuentran las largas jornadas de trabajo y la nula subida salarial, vienen derivadas de la negativa por parte de la patronal del transporte de viajeros a "sentarse a negociar" con los sindicatos en estos últimos cuatro años.

Así, desde CCOO han destacado que el sector del transporte de viajeros necesita "mano de obra" y que, por las condiciones del trabajo, la gente joven no se ve atraída por este empleo. Además, han recalcado que por esta falta de trabajadores, muchos conductores de autobús se ven obligados a doblar turnos, desembocando en la frustración de un sector que luego "pagan" los usuarios del transporte público.

Por otro lado, el responsable del sector de carreteras, urbanos y logísticos de UGT Iván Cancela, ha denunciado que existe "desinformación" por parte de las empresas, que no han avisado de que existe una huelga convocada para el próximo viernes, a las que acusa de "ir de la mano" con la Xunta.

El representante de la CIG en la mesa de negociación, Ernesto López, se ha referido al expresidente Alberto Núñez Feijóo como el "responsable" del "gran destrozo" en el transporte de viajeros. Así pues, ha afirmado que todo el Partido Popular permite que el transporte regular de viajeros se precarice y además se sienten "cómodos" en el conflicto.

Finalmente, aguardan que tras estos cuatro días de huelga logren que las empresas se sienten a negociar con los responsables sindicales. En caso contrario, ya se habría planteado una huelga indefinida para la vuelta de Navidad.