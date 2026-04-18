Cinco acusados se enfrentan a 5 años de cárcel y multa por vender droga en O Grove y tener un 'enganche' ilegal a la luz

PONTEVEDRA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas acusadas de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación del fluido eléctrico se enfrentan a 5 años de prisión y al pago de multas que suman más de 32.000 euros, y han sido citadas para una audiencia preliminar, previa al juicio, este jueves en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación, los procesados se dedicaban al "acopio, almacenamiento, depósito y distribución de sustancias estupefacientes" en un domicilio de O Grove. Cuando la Guardia Civil entró en el inmueble encontró diversos envoltorios con un total de casi 120 gramos de cocaína, 143 gramos de hachís, y 14,2 gramos de heroína, así como una báscula, una caja fuerte, dos picadoras, y dinero en efectivo.

Además, los agentes comprobaron que los acusados habían manipulado la instalación eléctrica de la vivienda y que tenían un 'enganche' ilegal a la red de suministro exterior, sin pagar por ello. De este manera causaron un perjuicio a Naturgy de 2.147,27 euros.

Por estos hechos, el ministerio público los acusa de un delito de tráfico de drogas, y uno de defraudación del fluido eléctrico, y pide que sean condenados a 5 años de cárcel cada uno, y al pago de dos multas, una de 30.000 euros (por el delito contra la salud pública) y otra de 2.700 euros por el 'enganche' ilegal). También deberán indemnizar a Naturgy por el valor de la energía defraudada.